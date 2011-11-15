《信报》：欧债危机暂缓 美债乌云又现

（11月15日社评）

师从诺贝尔经济学奖得主托宾的蒙蒂(Mario Monti)出任意大利总理,并着手筹组新政府,暂缓了意大利债务违约拖累欧债危机恶化的风险,但一波未平,一波又起,担心美国"削减赤字联合特别委员会"(JSCDR,下称超级委员会)无法在指定期限达成削减赤字方案,令美债风险再针刺市场神经的忧虑又悄然而起,成为金融市场的新焦点.

今年8月2日,经历几番风雨,美国国会民主及共和两党终于就债务上限争拗达成共识,奥巴马总统及时签署了法案,避免了技术违约,却避不过评级机构调低主权评级的厄运.如今两党在税务问题上互不让步,延展了之前债务上限争拗谈判的伎俩.按照法案,未来10年至少削减赤字12,000亿美元,不足此数,缺口便通过削减美国国防及国内开支来填补.若超级委员会拿不出方案,则触发前期达成的自动削减赤字机制,届时会不会因此推高美国政府发债成本或激发市场大幅波动风险,形势发展难免引发忧虑.照情况观察,超级委员会能否赶及截止日期前取得方案,随着死线逼近,机会愈来愈小.

上周三,共和党提出包括增税措施的方案,提议在减少税收优惠的同时,延长前总统布殊任内对富人的税收减免期限,建议遭民主党一口拒绝,认为此举倾向于优惠富人.但无论如何,这个牵涉总统大选政纲最具爆炸性的税收议题,在大选前,为兵家必争之地,一方稍有差池,足以影响总统竞选成败.基于两党最终必须妥协,也深明天文数字般的债务不可能持续.如今债务/GDP比率逼近100%,据国基会估计,到2016年,比率将升至115%,无论对政府或私人部门的融资前景都构成影响,并威胁美元的"独霸"地位,这种制约无疑可以局限风险扩散的边界.照外媒消息,超级委员会为了避免拿不出具体减赤方案,可能把最棘手的税收细项难题暂时剔除出这个整体方案之外,留给大选过後两党再议.但无论如何,超级委员会能否如期提交具体减赤方案,在死线之前,两党激烈争拗,势必为金融市场再度注入美债乌云的风险.(A02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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