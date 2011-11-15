明年美国重陷衰退的机率超过50%--报告

路透11月14日电---旧金山联邦储备银行的研究报告显示,欧洲债务危机正在加大美国经济衰退的机率,到2012年初前经济萎缩的可能性相对偏高.

旧金山联储研究者周一在报告中写道,尽管难以精确估测机率,但对美国领先经济指标的分析显示,今年年底到明年年初出现衰退的概率上升.他们认为,2012年下半年以後的衰退风险消退.

希腊和意大利成立新政府,以及最近几天内就解决财政问题新作的承诺,减轻了投资者对于欧元区短期内出现主权债务危机的担忧,但欧债危机远未根除.德国总理默克尔周一表示,欧元区正面临二战以来最严峻的时刻.

尽管美国经济成长面临的国内威胁因素有限,但来自海外的冲击恐让脆弱的经济脱离正轨.

研究者Travis Berge、Early Elias和Oscar Jorda在最新的旧金山联储经济通讯中写道,"欧洲主权债务违约可能将美国深深拖入衰退.不过,如果我们能够在2012年下半年渡过这场风暴,那麽危险将在2013年迅速消退."

报告对经济衰退风险的估测,比许多民间分析师的看法更为悲观.11月4日路透对初级交易商的访问显示,华尔街分析师认为明年美国衰退的可能性为30%,低于一个月前预测的35.5%.

旧金山联储总裁威廉姆斯将在周二发表政策演说.(完)

--编译 吴云凌;审校 张明钧

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