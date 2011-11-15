中国新能源汽车推广获新政支持

路透上海11月15日电---中国四部委联合发文支持新能源汽车销售,对车企提出更明确的销售底线,并全方位促进新能源汽车的消费.要求定期核查市场销售量,对一年内未销售产品,取消其产品目录.

中国证券报周二报导称,工信部、科技部、发改委和财政部通知表示,将对进入推广目录的产品定期进行销售量核查,对一年内未销售的产品,取消该产品目录;并将对目录产品在试点城市的实际运行状态进行抽样测试.如果不达标,车企将面临取消产品目录及参与试点的资格.

分析人士认为,严格的政策规定,将改变以往车企"只拿补贴不卖车"的状况,激励车企主动提高技术水平并积极促进销售.但由于距离新能源汽车的产业化运作还有距离,汽车整车厂商的相关业务还无法对公司业绩做出贡献,因此新能源汽车的上游企业可能成为新政最大的受益者.

此外,通知特别指出,要加大自主创新产品示范推广力度,确保实现年度车辆推广目标.这意味着,在推广运营期间,自主品牌汽车制造商的新能源业务可能获得更多的支持.

在促进新能源汽车销售方面,通知要求各试点城市提升购车、用车及报废多环节的便利性.试点城市政府应积极研究针对新能源汽车落实免除车牌拍卖、摇号、限行等限制措施,并出台停车费、电价、道路通行费等扶持政策.

四部委的通知体现出国家对汽车产业节能减排的态度和迫切需求.然业内人士认为,在当前电力供应紧张、城市交通拥堵等问题未能有效解决情况下,这一政策的实际落实存在不少难处.(完)

--发稿 冉莹; 审校 黄凯

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