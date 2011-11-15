巴菲特大举买进IBM股票 一改厌恶科技投资风格

路透11月14日电---伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)(BRKb.N)的执行长巴菲特(Warren Buffett)一向毫不隐瞒对科技投资的厌恶之情,但周一他出人意料地改变了一贯的行事风格.

巴菲特表示,他在过去八个月中已累计买入IBM(IBM.N)近110亿美元的股票,大约持有该公司5.5%的股权,这可能令他成为IBM最大的股东.

对于巴菲特来说,这是一个令人惊奇的转变.他一直声称将不会投资于科技类股,因他对该领域知之甚少.但在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时,巴菲特称,他对IBM留住企业客户的能力印象深刻,这使得IBM不可或缺,而没有几家服务提供商能做到这点.

巴菲特称,"这是一家帮助资讯科技(IT)部门更好地工作的公司.对一家大型公司来说,变更审计事务所、法律事务所,或转向一家新的科技供应商,是一件举足轻重的事情."

"我不知道有任何大公司能像IBM一样如此明确他们要做的事情以及如何去做."巴菲特指出.

IBM总市值约2,200亿美元,其股票在午後交易中升0.2%至187.79美元.该股稍早高见189.84美元,逼近10月中旬触及的历史高位190.53美元.

巴菲特被誉为历史上最卓越的价值投资者之一,似乎在买入IBM股票上慢了一拍,该股在一年前比目前股价低三分之一.巴菲特亲口承认,他应在五年前对IBM给予更多关注.

但科技行业分析师指出,他仍达成了一宗不错的交易.

"也许他本可以拿到一个更好的价格...但如果考虑到巴菲特的投资策略,我估计这将是一笔长线投资,"Collins Stewart分析师Louis Miscioscia指出."这不是你父辈时代的IBM;公司管理层在控制成本方面做的不错,并向股东派发现金."(完)

--编译 兰秀娟/肖群英;审校 徐文焰

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