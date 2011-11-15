金融危机影响民众对民主和自由市场看法--报告

路透伦敦11月15日电---欧洲复兴开发银行周二发布的报告称，在中欧和中亚29个国家，全球经济危机已严重影响到民众对民主和自由市场原则的支持率。

此项调查涵盖约3.9万人，研究发现在其受惠国中，较发达的经济体对民主和市场经济的支持率下滑，而在次发达的独联体经济体中，民主的支持率却出人意料地上升。

欧洲复兴开发银行称：“研究发现，在较发达的转型经济体，民主和市场经济的支持率下降，因为这些国家在当前经济危机中所受打击的程度，超过了1990年代早期和中期的衰退。”

“而对独联体国家来说，眼下危机对其的冲击比当初苏联解体後的冲击要温和。”

这些国家中，民主理念支持率最高的有土耳其、蒙古、乌兹别克斯坦、阿尔巴尼亚和格鲁吉亚。

而民主理念在斯洛伐克、斯洛文尼亚和匈牙利的支持率则迅速下滑。

欧洲复兴开发银行称，当前金融危机对东欧和中欧民众的冲击超过了西欧，因为中东欧国家的社会保障体系相对薄弱。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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