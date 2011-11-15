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冯涛股市实时分析 | 2011年 11月 15日 星期二 12:18 BJT

15日午间分析：沪指窄幅横盘震荡

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过周一的大幅上涨後，今日A股市场早盘呈现窄幅横盘震荡整理态势，同时昨日普涨格局也发生变化，权重股在量能不济的背景下明显後劲乏力，而题材股也出现一定的分化，导致市场做多情绪有所回落，午盘沪综指报收于2527.50点，下跌0.05%。

笔者认为，经过大涨後，短线技术上调整主要由于量能未能持续放大，在量能配合不佳的背景下，股指持续向上动力不足，尽管目前沪综指仍站在60均线上方，但是後市变数仍然较大，反弹行情能否进一步走高，量能变化将是关键因素之一。（完）

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