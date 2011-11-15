15日午间分析：沪指窄幅横盘震荡

经过周一的大幅上涨後，今日A股市场早盘呈现窄幅横盘震荡整理态势，同时昨日普涨格局也发生变化，权重股在量能不济的背景下明显後劲乏力，而题材股也出现一定的分化，导致市场做多情绪有所回落，午盘沪综指报收于2527.50点，下跌0.05%。