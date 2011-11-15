15日午间分析：沪指窄幅横盘震荡

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
经过周一的大幅上涨後，今日A股市场早盘呈现窄幅横盘震荡整理态势，同时昨日普涨格局也发生变化，权重股在量能不济的背景下明显後劲乏力，而题材股也出现一定的分化，导致市场做多情绪有所回落，午盘沪综指报收于2527.50点，下跌0.05%。
笔者认为，经过大涨後，短线技术上调整主要由于量能未能持续放大，在量能配合不佳的背景下，股指持续向上动力不足，尽管目前沪综指仍站在60均线上方，但是後市变数仍然较大，反弹行情能否进一步走高，量能变化将是关键因素之一。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。