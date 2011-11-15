戴尔财报公布在即 或可一窥泰国洪灾对PC行业冲击

* 戴尔料将提供更为深入的泰国洪灾冲击讯息

* 戴尔将于周二公布第三季财报

* 全球个人电脑出货受冲击时间可能长达数月之久

记者 Noel Randewich/Poornima Gupta 编译 张明钧/李爽

路透旧金山11月14日电---由于平板电脑及其他行动装置受欢迎的程度与日俱增,全球个人电脑(PC)产业早已陷入苦战,然而当下又得面临硬盘供给可能在2012年严重短缺的问题.

有监于泰国洪涝灾情惨重、而泰国的硬盘产出占全球比重又高达25%,未雨绸缪的华尔街分析师已经大幅下修戴尔DELL.O及惠普(HPQ.N)的营收及利润率预估.部分分析师警告称,在全面确定Western Digital WDC.N及其他储存设备制造商的受损程度之後,对于两大PC业者的预估数据可能还要进一步下修.

戴尔定于周二公布财报,投资人急切地想更清楚地了解供应短缺情况.

大水冲毁了许多工厂,同时也妨碍生产硬盘的关键零组件出货.投资人想要知道价格已经涨了多少,目前的状况还将持续多久.部分人士估计,价格最多上涨了40%.

销售PC占戴尔整体业务的比重约达五成,高于惠普的水准,使其面临更大的风险.

"戴尔及惠普面临的最大风险,在于泰国洪灾状况及供应链中断程度,而戴尔面临的风险可能更大."Stern Agee分析师Shaw Wu表示."戴尔的曝险最高.因此人们对此有一些疑虑.这也就是其股价近期表现有些疲弱的原因."

10月中旬以来,戴尔股价已经下跌7.8%,Nasdaq综合指数同期下跌0.4%.

券商Stifel Nicolaus近期将戴尔的第四季营收预估下修3.3%至157.9亿美元,第一季的营收预估则下修6%至146.9亿美元,以反映供给短缺的情势.

惠普先前已表示,预期将能够取得其所需的硬盘供给,但有迹象显示,未来数月的供应短缺情形可能趋于严重;惠普将于11月21日公布财报.

一名硬盘产业消息人士向路透表示,未来六个月硬盘生产仍将维持在极低水准,而11月底的感恩节价期一到,PC的零售价格就可能会上涨.

比较不确定的是硬盘涨价对于利润率的冲击程度,根据RBC Capital Markets估计,硬盘价格平均上涨10%,戴尔的毛利率就会下滑约0.4个百分点,对于已经苦于利润不断缩水的PC制造商而言,这可谓一大打击.

10月时大型电子分销商安富利(Avnet)表示,硬盘价格已经上涨20-40%.

"缺货最为严重的将会是白牌业者和分销渠道,但戴尔从Western Digital采购的比重要大过其他PC业者,因此也需注意其缺货问题."Cross Research分析师Shannon Cross表示.

Shannon Cross表示,尽管多数投资者和分析师称,戴尔近年来在瘦身方面进展很大,但供应链中断和企业支出前景疲弱正在冲击该公司.

**个人电脑出货量将下降**

高盛最近警告称,12月止的三个月全球个人电脑出货量或较上年同期下降3%,远逊于预期的增长3.1%.

高盛认为,洪灾前剩馀的硬盘库存已经耗尽,3月当季个人电脑出货量可能锐减8.5%.

外界广泛预期12月当季硬盘将短缺30%,而且随着西部数据(Western Digital)和其他厂商修复工厂,明年短缺情况将更严重,大小个人电脑厂商都在争相买进尽可能多的硬盘.

硬盘驱动器厂商西部数据和希捷(Seagate Technology)(STX.O)在泰国均有工厂.泰国自7月开始的洪灾导致逾500人丧生,并毁坏该国中部的工业区.

虽然现在洪水已经退去,但供应中断料还将持续数月,制造商要清理污染的工厂,并修复和更换机械设备.

亚洲个人电脑厂商联想(0992.HK)预计硬盘供应短缺将持续至明年第一季,台湾宏基(2353.TW)最近亦警告称,供应短缺可能导致其第四季营收最多下降10%.

联想还表示,其将提高个人电脑价格,以抵消硬盘成本上升带来的影响.

戴尔在8月将全年营收增幅预估从5-9%调降至1-5%,指因"需求环境存在不确定性".但这项预估还是在泰国发生洪灾之前给出的.

据汤森路透I/B/E/S,戴尔第三季营收料为156.5亿美元,欧美需求疲弱令其承压.第三季毛利润率料为22.40%.

另外,惠普在9月22日惠特曼接任执行长时亦表示,消费者和商业市场均面临"不确定性和业务挑战",因此对第四季财测仍"持谨慎态度".(完)

--编译 张明钧/李爽; 审校 张涛/白云

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