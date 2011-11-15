人民币汇率仍被低估 程度不及4月时严重--智库

百胜中国第四季获利超预期 同店营收持平
路透洛杉矶2月7日 - 百胜中国控股周二首次以独立公司身份公布业绩，其第四季获利超过预期，但营收略低于华尔街的预估。
路透华盛顿11月14日电---彼得森国际经济研究所周一表示,人民币兑美元仍然被低估,即使其低估程度不及六个月前严重,但仍令中国持续享有贸易上的优势.
人民币被低估是中美贸易关系紧张的核心问题,美国总统奥巴马周末即宣称对此已经受够了,要求中国停止玩弄全球贸易体系.
位于华盛顿的知名智库--彼得森国际经济研究所在定期发表的研究报告中称,中国正在遵循"爬行钉住美元汇率制."美国议员们和奥巴马政府希望,中国能允许市场更加自由地设定汇率.
该机构提及,中国在允许人民币升至更能全面反映中国经济实力上有些进展.
该机构表示,"人民币兑美元略微升值,加上中国的通胀高于美国,使得人民币低估的程度缩减,由4月的16%降至10月底的11%."
11%的低估程度是以所谓的贸易加权为基础计算得来,即将所有美国主要贸易夥伴货币的相对价值纳入考量.
但以双边的基础看来,彼得森估计,倘若美国所有贸易夥伴的货币是以其基本面价值进行交易的话,则人民币兑美元必须升值24%.
问题在于,人民币过去六个月在美国贸易体系的涨幅,因其他货币相对的跌势而被部份抹消.
彼得森称,人民币升值所起到的作用"已被美国两大贸易夥伴货币的下跌所抵消:墨西哥和加拿大货币从均衡状态转而分别低估13%和4%."
人民币被低估,使得中国制造的商品在美国市场上显得更加廉价,而且这一直被归咎为导致美国损失数百万就业岗位和工厂倒闭的原因.
美国财政部每年两度编纂包括中国在内主要贸易夥伴汇率的报告,但拒绝为中国贴上货币操纵国的标签.
美国财政部本应于10月15日向国会提交这份报告,但却延後发布,且未告知何时会公布.
美国财政部若在亚太经合组织(APEC)峰会前公布这份报告,情势可能会变得尴尬,而从奥巴马发表的严词推断,目前各方焦点肯定会更加聚焦于这份报告上.
"我们将继续坚定要求中国像所有人一样遵守同样的规则,"奥巴马在家乡檀香山主持完APEC 21个成员国峰会後对记者表示,"我们不想让他们占美国的便宜."(完)
--编译 兰秀娟;审校 龚芳
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