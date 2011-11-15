中国央行：对世行和IMF的金融改革建议尚需研究

路透北京11月15日电---针对国际货币基金组织和世界银行公布的中国"金融部门评估规划"成果报告,中国央行周二回应称,报告提出的某些改革措施的具体时间框架和优先顺序等建议尚需结合中国实际深入研究.

央行网站刊登的新闻稿称,总体来看报告对中国金融体系的评价是客观、积极、正面的,但报告中还存在个别不够全面、不够客观的观点.

"在信贷调控方面,人民银行早在1998年就取消了对商业银行的信贷规模管理,转而通过公开市场操作、存款准备金率、利率等市场化的间接调控手段引导商业银行合理投放信贷."央行称.

央行并指出,中国利率、汇率改革已取得重大进展,目前市场机制已在利率、汇率形成中发挥着基础性作用.在明确改革方向的同时,具体推进改革步骤时应根据中国实际情况保持灵活性.

金融部门评估规划是国际货币基金组织和世界银行于1999年5月联合推出的项目,主要目的是加强对金融脆弱性的评估与监测,减少金融危机发生的可能性,推动金融改革和发展.

央行称,在该报告中,IMF和世行肯定了中国金融体系近年来在商业化转型、增强财务稳健性、改进金融监管等方面取得的进展.但中国需关注金融体系融资结构不均衡、商业化程度不充分、金融产品和服务覆盖面不够广、养老保险体系需进一步完善、金融基础设施有待改善等问题.

报告建议中国继续推进金融改革,加强金融监管,完善金融稳定框架,加快金融体系市场化进程,协调宏观经济和金融政策以扩大金融服务覆盖面,进一步完善金融基础设施.(完)

欲了解更多详情,请点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn)

--发稿 沈燕; 审校 丁淑琴

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