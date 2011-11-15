中国银行业在极端情况下可能遭受巨大亏损--IMF报告

路透北京11月15日电---国际货币基金组织(IMF)周二警告称,中国的信贷,房地产,汇率和债务问题若单独来看,都还处于可承受范围,但这些问题如果一起发作,将令国内大型银行面临系统性风险.

IMF周二发布首份中国金融部门评估规划报告,称如果中国放开金融市场,让投资者,商业银行和央行从政府的控制中获得更大的自主权,则有可能遏制这些风险.

IMF尽管并没有预言灾难迫在眉睫,但仍明确表示中国需要尽快行动,因资产泡沫危及稳定,给经济带来威胁.

"目前实施的金融政策造成高储蓄率,结构上的高流动性,极大的资本分配不当风险以及资产泡沫,尤其是房地产市场泡沫风险."IMF表示.

这份报告完成于6月,但周二才发布,报告中提出了29项重要建议.IMF称对17家银行进行了压力测试,这些银行在中国商业银行系统的比重占到83%.

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测试表明,国内生产总值(GDP)增幅每下降1个百分点,银行的不良贷款比率就至少上升1个百分点.该项测试是与中国人民银行和银监会合作完成的.

测试假设银行在严峻情况下面临多重打击,占中国银行业资产总额约20%的银行,其资本充足率会低于监管机构规定的8%低限.

IMF称,这种严峻情况假设的前提是:经济年成长4%;M2(货币供应额)增长约10%;地产价格暴跌将近26%,存贷款利率变化95个基点.

**风险与韧性**

但鉴于中国银行业将需同时遭遇上述冲击才会面临系统性崩溃的风险,IMF在指出该国银行业表外贷款增多的同时,仍对其韧性仍表示乐观.

IMF指出:"中国银行业的基本流动性指标看来是稳健的,"并称国内大规模低息存款为银行业提供了稳定的资金来源.

IMF认为,因此即便未来两年银行业的不良贷款率增长三倍至6%左右,预计各银行的资本充足率也不会跌至监管机构的最低要求之下.

IMF指出,提高利率和房价下跌30%对中国银行业也仅会产生"有限的冲击",令总体资本充足率下滑不到0.25个百分点.

IMF在撰稿时没有对中国房地产业是否存在泡沫作出判断.中国地产业异常繁荣,即便中国政府已采取近两年的降温措施,房价仍维持在纪录高位附近.

"中国住宅房价总体上不存在明显高估,不过在一部分市场有些定价过高的迹象,"IMF提到.

IMF建议,为保持楼市健康发展,中国政府需要实现利率和人民币汇率自由化,发展资本市场,放松资本账户管制,通过出台基础广泛的财产税来改革财政政策.

IMF提到,对中国银行业风险程度及其如何蔓延的全面评估受到多重因素制约,例如数据口径不一致,缺乏时间足够长而连贯的重要财务数据,信息基础设施薄弱,以及难以获得机密信息.(完)