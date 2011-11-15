法国应为欧元区敲响警钟--报告

巴基斯坦杜尔伯德以南近海发生6.3级地震--美国地质调查局
USGS称，震中位于巴基斯坦近海，杜尔伯德以南约90公里(55英里)，震源深度为海床以下10公里(6.2英里)，最初估计震级为6.6级。(完)
路透布鲁塞尔11月15日电(记者 Luke Baker)---一项对欧元区17国经济健康程度的研究显示，法国无法迅速调整其经济是个严重问题，应该为欧元区敲响警钟。
在17个欧元区国家中，布鲁塞尔智库里斯本委员会(The Lisbon Council)根据经济整体健康程度(成长潜力、就业率和消费)将法国排在第13位，而就经济调整进展而言，特别是减少预算赤字和设置单位劳动力成本上限问题，法国位列第15位。
报告将引发人们对法国可能会步意大利、西班牙、希腊、爱尔兰、葡萄牙等国後尘的担忧。上述国家面临严重的金融市场压力，且其借贷成本激增至无法维持的水准。
法国10年期政府公债的收益率周一上升至3.46%。
里斯本委员会在这份名为《欧元加监管》(Euro Plus Monitor)的报告中表示：“在该研究的基础经济核查中，法国是6个拥有3A信用等级的欧元区国家中等级最低的。”
“对于一个想要保护其在高等联盟中地位的国家而言，这一结果过于平平……警钟应为法国而鸣。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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