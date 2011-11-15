中国无法扔掉大国国债 但也非无条件援助--中投(更新版)

* 中国无法对大国国债弃之不顾 * 但非不计成本援助

路透香港11月15日电--全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司[CIC.UL]总经理高西庆周二表示,由于金融市场相互连动,中国无法对部份大国国债弃之不顾,但此援助也非无条件给予.

高西庆在香港举行的"中国海外投资年会"称,金融市场"你中有我,我中有你"的特性,中国目前无法扔掉部份大国的国债,因为这也会导致手中的资产快速减值.

"中国现在扔不掉别人,尤其是一些大国的国债.扔掉了我们手里的资产减值非常快."他说.

不过,他也强调,中国不能不计成本的援助其他国家,"不能说中国人是大度的民族就可以不计成本的帮助你...不能说把钱直接给你,我们就走了."

他表示,国外一些监管机构希望中国只出钱,但决策权仍在他们手中."世界上哪有这麽便宜的事!"

自欧债危机爆发以来,中国一直被视为是这些国家国债的"援救者".上海证券报稍早报导,掌管逾3,000亿美元规模的中国主权财富基金的高西庆表示,中投无意投资欧债.

中国至9月末外汇储备约为近3.2万亿美元,较上月减少608亿美元,仍为全球最高.(完)