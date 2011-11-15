伦敦奥运安保或动用地空导弹

路透伦敦11月14日电---英国国防部长哈蒙德（Philip Hammond）周一称，英国明年伦敦奥运会准备动用导弹防范空中袭击。

他在议会表示：“我们将采取所有必要的措施，确保伦敦奥运会安全，军方认为必要的情况下，我们甚至可以动用地对空导弹防御。”

国防部发言人称，倘若如此，将是英国自二战以来首次动用地对空导弹，不过目前尚未就此作出决定。

之前英国《卫报》称，美国对伦敦奥运安保计划感到担忧，计划派遣1,000名特工前往保护美国参赛者和外交人员，其中包括500名联邦调查局（FBI）人员。

伦敦奥运安全协调员艾利森（Chris Allison）对此报导不以为然，他表示基于事先安排，即将前往华盛顿，向美国通报伦敦奥运安保最新情况。

他对BBC说：“我们没听到他们（美方）表达类似的担心。”他补充道，届时只会有少数外国安全联络官员出现在奥运会中。

2008年北京奥运期间，中国就动用了地空导弹参加安保。2004年雅典奥运会，希腊也提前在雅典周边部署了许多“爱国者”导弹。（完）

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