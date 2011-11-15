《Russell专栏》未来数月中国原油进口量可能实现增长

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
路透新加坡11月14日电---中国原油进口量并未如近几个月外界预期的那样出现增长.但有迹象显示,未来几个月进口量将会上扬.
上周数据显示,中国10月原油进口达到每日490万桶,较9月下降1.6%,且是连续第五个月低于500万桶大关.6月和7月时原油进口量曾经减少,很可能是因此前数月油价走高.在那之後就有人预计中国进口量将反弹,但事实并非如此.
中国成品油净进口量实际上已大幅增加,10月为132万吨(约合每日31万桶),是7月以来最高.这表明出现了两种情况,即炼厂原油加工量低于预期,同时库存亦在下降.
10月炼厂原油加工量减少0.9%至每日874万桶,为今年第二次下滑,因炼厂的既定及计划外维护令运转受限. 10月柴油和汽油零售价格下降也挤压了利润率,并且可能导致小型民间炼厂缩减产量.炼厂产能利用率降低看似也拖低了库存,尽管进口提高,但仍不足以补足缺口.
国际能源署(IEA)上周表示,9月柴油库存减少890万桶.交易商预计这种下降的趋势将延续到10月. 国有大型炼油商中石化和中石油据传仍在亚洲柴油市场上积极买入,他们亦可能在11月及未来几个月中提升炼厂加工量.
中石油表示,10月末检修结束後,其炼厂正在满负荷运转.中石化则称,其11月原油加工量料为创纪录的1,830万吨,部分是为了补充柴油库存.另一个支撑原油进口增加的因素是,由于一个大型油田停产,中国国内石油产量一直处于低位.这个油田关闭导致10月的产量较前月下滑6.2%.
浏览中国原油进口的图表,请点选:(link.reuters.com/qax84s).
鉴于近几周柴油裂解价差的复苏势头,对于大型炼油商来说,加工原油要比进口成品油更划算.亚洲柴油较迪拜原油的升水周五上扬0.27美元至每桶19.91美元,10月12日以来已累计上扬34%,当时曾触及1月以来的最低位14.81美元.
中国增加原油进口的因素已经具备,问题仅在于增幅会有多大.从10月的炼厂加工量看,并假设检修按期完成且炼厂接近满负荷运转,每日原油加工量可最多增加50万桶.这相当于在库存或国内产出没有变化的情况下,中国11月额外进口约200万吨原油.
在10月2,080万吨进口量的基础上再增加200万吨,似乎过于乐观了,但未来几个月中进口量增至约2,150万吨,将不足为奇.这将逼近现有月度进口量的纪录高位,而这也符合于中国扩大炼厂产能及对燃料、特别是柴油的强劲需求.
中国今年前10个月的原油进口量为2.09168亿吨,较上年同期增加5.8%. 10月表观需求同比增长7%,进口增速不及表观需求的增长,这可以从成品油净进口上升中得到解释.
这一趋势可能会在未来几个月中改变,原油进口量将上升,成品油净进口在总体需求中的占比将变小.(完)
--编译 洪曦/兰秀娟;审校 张荻
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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