《Larsen专栏》又一场欧洲信贷危机恐难避免

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen; 编译 丁琦

路透伦敦11月14日电---欧洲银行业再度感受到压力,大额融资(wholesale funding)枯竭、美元短缺,以及提高资本金比率的需要,正促使各银行收缩资产负债规模.这对欧洲乃至全球的企业和消费者来说,不是什麽好消息.

第一大问题是缺乏大额融资.欧元区主权债危机已使得投资者大多对高级银行债心存慎戒,该市场今年夏天以来一直关闭.这个问题很棘手,因为欧洲各银行依赖于大额融资:该渠道的贷款馀额约相当于该行业存款基础的约120%.

银行可通过发行由抵押贷款等资产担保的债券,来部分贴补该缺口.但规模较小的银行却没有足够的优质资产储备.虽然欧洲央行提供短期资金安抚,但其目前的贷款期限都不超过一年.

这一压力尤为令欧洲痛苦,因为当地企业和消费者仍靠银行信贷来满足其绝大部分的融资需求:根据欧洲央行的统计,欧洲四分之三的民间金融资产由银行持有.

而其影响不仅限于欧洲.这是因为欧洲银行业目前获取美元的难度加大.很多银行此前依靠美国货币市场融资来为其美元贷款提供资金.这些短期资金降低了其对欧洲银行业者的风险敞口,加剧了对其他渠道资金的争夺:欧元到美元的交换成本已升至2008年秋季以来最高.法国巴黎银行和兴业银行等目前已退出部分美元放贷业务.加拿大央行总裁卡尼上周警告称,全球流动性或面临枯竭.

与此同时,欧洲银行业监管部门要求提高资本比率,此举让问题变得更糟.虽然资本重组是恢复信心所必须的,但银行必须在明年6月前达到新的资本比率目标.由于股价表现低迷,很多银行可能会通过减持资产,而不是发行股票来应对.摩根士丹利预计,欧洲银行业者将在未来18个月将资产负债表规模削减逾1.5万亿(兆)欧元.

除非欧洲主权债危机一夜间找到解决之道,一场信贷危机似乎难以避免.唯一的问题是,它将会持续多久,其影响范围将有多大? (完)