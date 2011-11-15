《阳歌专栏》吉利债台高筑 土豆网意外扭亏为盈

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（http://om/youngchinabiz）。

**吉利债台高筑**

一年时间可以带来很大不同，至少对于吉利汽车来说情况如此。该公司去年收购困境中的瑞典汽车制造商沃尔沃，成为中国的骄傲。

然而，最新一期《证券市场周刊》报导称，吉利集团旗下香港上市公司吉利汽车(0175.HK)股价今年以来已跌去一半，该集团当前负债总额也高达710亿人民币，相当于其总资产的73%，引起业内轩然大波。

针对该报导，吉利回应称有能力还债，并谴责该杂志中伤其形象。吉利今年早些时候称，其沃尔沃上半年汽车销量增长20%，公司营业利润为1.9亿美元。但是按净额基准计算，沃尔沃很可能仍大量亏钱，意味着不太可能有助于减轻吉利当前巨额债务。

在全球经济危机期间，中国政府出台经济刺激措施，带来国内汽车市场将近两年时间的异常繁荣。而当这种繁荣褪尽、国内汽车市场发展减速之际，吉利在中国国内市场也开始显露面临困境的迹象。

对于吉利、奇瑞和比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)等国产品牌而言，与福特(F.N)、大众(VOWG.DE)和通用(GM.N)等国际大品牌建立的合资企业等竞争对手相比，他们抵御行业寒冬的资源要少得多，遭受的冲击也最大。

尽管上月大环境稍有回暖，吉利上周仍报告称，10月销量仍同比下滑10%，我预计在接下来几个月中，销量将继续下滑。

所有这些可能进一步削弱吉利的偿债能力，如果沃尔沃及国内市场的运营上不尽快改观，该公司可能被迫痛苦重组。

一句话：吉利收购沃尔沃带来的债台高垒困境，以及当前的销量下滑窘境，可能将其带入痛苦的重组。

**土豆网意外扭亏为盈 视频分享市场的好兆头**

在一个相对低迷的财报发布季，视频分享网站土豆网TUDO.O提供了迄今为止最大的惊喜之一，该公司报告意外实现盈利，自8月艰难上市後首季盈利。该公司宣布，第三季度净利5300万人民币(约合820万美元)，是该公司迄今以来首次扭亏为盈，之前第二季度亏损7900万人民币，去年第三季度也是略微亏损。

土豆网是在纽约股市收盘後发布财报的，因此我怀疑其股价周二或大幅反弹。该公司实现利润归因于净收入稳健增长52%，第四季度预计还有望加速增长至55-60%。第三季度移动服务业务收入增长近乎一倍，为传统的广告收入提供了宝贵的替代。此外，该公司还与竞争对手优酷YOKU.N和搜狐(SOHU.O)联手宣布，与好莱坞电影公司迪士尼(DIS.N)签署了新的内容许可协议，向观众播放该公司旗下皮克斯工作室(Pixar)出产的广受欢迎的动画电影。

此类协议受到正打击企业知识产权侵权行为的中国政府的大力支持，而且对土豆网、优酷、甚至百度(BIDU.O)等企业能否长期生存也是至关重要。土豆网尽管在与优酷争先上市的角逐中成为输家，但似乎很可能已抢在对手之前实现了盈利。

市场预期优酷将报告略亏的业绩，但若其也报告录得利润，那将也会令人意外，该公司将在纽约时间11月16日发布财报。土豆网的IPO推迟数月後最终在市场动荡时上市，目前股价不到其IPO价格29美元的一半，周一收市价仅略高于14美元。该公司股价能否得到喜人业绩提振仍需拭目以待，且坊间有传言称，该公司或成为收购目标，中国大型门户网站新浪(SINA.O)已经持有其约10%的股份。

一句话：土豆网意外扭亏为盈，对中国视频分享市场而言是好兆头，其竞争对手优酷本周稍晚也可能发布类似的喜人财报。（完）

编译：张家伟/侯雪苹 发稿：王燕焜

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