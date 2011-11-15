美国对巴基斯坦展开“嘻哈外交”

路透伊斯兰堡11月14日电（记者 Chris Allbritton）---作为很多巴基斯坦人心中的头号公敌，美国周一冀望于嘻哈乐队“人民公敌”（Public Enemy）的衣钵传承者展开文化魅力，改变美国在巴基斯坦人眼中的恶劣形象。

作为其文化外交策略的一部分，美国大使馆将芝加哥嘻哈乐队“FEW Collective”带到伊斯兰堡，在一群深受西方文化影响、受过良好教育的年轻巴基斯坦观众面前载歌载舞、吟诗诵咏。

该乐队的十天之行，是美国国务院赞助的“美国艺术节”一系列音乐活动的最新成果。该艺术节旨在增强两国人民之间的交流。

20岁的巴基斯坦青年Atroz Abro观看了乐队节目，他说：“节目给人印象很好，在巴基斯坦很难见到此类活动……用一些新鲜事物娱乐青年。”

不过FEW Collective乐队的表演还是被中止。据皮尤研究中心（Pew Research Center）7月调查，在巴基斯坦只有12%的民众对美国有好感，73%的人厌恶美国，16%的人表示不知道。

民众这些看法，常被巴基斯坦军方作为一项理由，解释为什麽该国不解决边境地区武装分子。塔利班组织在巴基斯坦边境地区对阿富汗的北约军事力量实施袭击。

国际借贷机构要求巴基斯坦进行经济改革，而这些机构普遍被认为是美国的盟友。巴基斯坦国内强烈的反美情绪，也使该国政府免于采取必要但不受欢迎的改革措施。

美国使馆助理文化专员Jamie Martin称，这些文化活动的目标是，展示“两国存在另一层面的关系。不仅是政府对政府、军方对军方的关系，也是双方人民之间的关系。”（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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