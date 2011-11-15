纽约警方驱赶“占领华尔街”抗议者

巴基斯坦杜尔伯德以南近海发生6.3级地震--美国地质调查局
USGS称，震中位于巴基斯坦近海，杜尔伯德以南约90公里(55英里)，震源深度为海床以下10公里(6.2英里)，最初估计震级为6.6级。(完)
路透纽约11月15日电---纽约当局和抗议者称，纽约警方周二上午试图清理祖科蒂公园(Zuccotti Park)，而9月以来“占领华尔街”抗议者就在此聚集露营。
纽约市长布隆伯格（Michael Bloomberg）办公室称，抗议者应“暂时离开”公园，并将帐篷和防水油布移走。
抗议者称，公园附近部署了数百警员，正在驱赶抗议者。
“占领华尔街”抗议者9月17日起在该公园扎营，抗议金融体系偏倚企业和富人。此後在美国各地爆发了类似的抗议经济不平等的活动，有时候还与警察发生暴力冲突。（完）
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USGS称，震中位于巴基斯坦近海，杜尔伯德以南约90公里(55英里)，震源深度为海床以下10公里(6.2英里)，最初估计震级为6.6级。(完)
路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。
路透柏林2月7日 - 德国政府、行业团体和工会周二发表联合声明，称寻求贸易保护主义政策不是解决全球所面临挑战的答案。不过该声明未直接提及美国总统特朗普。