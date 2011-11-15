中国葡萄酒投资升温 热钱又添新宠

* 葡萄酒投资正成富裕人群的新目标

* 葡萄酒消费增长较快

* 组建基金或发行理财产品

* 争相建交易中心,争夺定价权

作者 林琦

路透上海11月15日电---"葡萄美酒夜光杯",对于今天的不少中国人来讲,已经不仅仅是味蕾的醇美享受,同时还意味着财富的增值.

随着近年来中国富裕人群迅速扩大,以及通胀压力下国内热钱急切寻求合适投资渠道,不少人将目光瞄向了一个小众投资领域--葡萄酒.

法国名酒庄、香港名酒拍卖会上频频出现中国买家;中国银行(3988.HK)(601988.SS)、招商银行(600036.SS)(3968.HK)等近阶段陆续推出葡萄酒理财产品,甚至今年还出现首只葡萄酒投资私募基金,计划募集规模高达10亿元人民币.

北京昊樽期酒投资顾问公司创始人余闵近日正成为中国各家银行的座上宾,私人银行经理们围着他请教投资葡萄酒的生意经,甚至讲座期间去趟洗手间,亦被堵着问了一个多小时.

"现在(葡萄酒投资)处于狂热状态,投资意向非常强烈,但很多人不知如何做,"余闵称,"很多客户找到银行投资经理,这些客户都是资产1,000万元以上的高净值客户,他们都要投资葡萄酒."

拉菲、拉图等法国五大顶级名酒庄出产的红酒,一瓶数千元的售价,不仅是酒宴上身份实力的象征,亦成为一些人眼中的投资热点.

1982年的拉菲红酒目前的市场价格已达3,600多英镑/瓶,过去10年上涨了约八倍,而同期国际黄金价格也就上涨了四倍.当然,1982年和2009年是红酒质量最好的两个年份,1982年拉菲已成为国际红酒业的风向标之一.

法国知名产酒区--波尔多的红酒行业协会日前宣布,2010年中国首度取代英国和德国,成为波尔多红酒出口额最高的市场.相关数据显示,中国进口红酒已占到中国消费量的四分之一,其中法国是最大的进口国.

**消费正起**

具有健康和时尚特征的葡萄酒,正逐步成为中产阶级及年青人的新宠.在北京一家媒体上班的康小姐表示,现在基本上每月会买一瓶红酒,或者送人,或者自己喝.

"喝红酒尽兴,容易入睡,其他酒我都不喜欢,"她说,"(喝红酒)挺时髦的,越来越多的朋友在喝,年轻人都喜欢."

中国最大的在线进口葡萄酒销售商--也买酒网成立三年来,都以300-400%的速度成长,日均销量超过1万瓶.公司董事长袁疆表示,随着国内居民收入的提高,消费者对葡萄酒开始慢慢接受,以及红酒文化和收藏投资热的升温,未来几年进口葡萄酒仍将以每年50-60%的速度成长.

中国已是全球葡萄酒消费增长最快的市场,目前是世界上第八大葡萄酒消费市场,市场规模达到约380亿元.北京尚普信息咨询公司分析师崔幸芳预计,十二五(2011-2015年)期间,中国有望跻身全球葡萄酒消费市场六强,年增速达15%以上.

国内葡萄酒市场现在爆发力最强的还是低端酒品,例如也买酒顾客平均每单消费也就在两三百元.而数千元价格的名庄酒,可能只会在高端宴会上出现,成为身份和财富的象征.

"象拉菲这种酒,向来是买的人不喝,喝的人不买,"上海武康路上的一红酒行负责人王迎春指出.他的店中陈列着来自法国、澳洲、智利、美国等各地红酒,价格大多在千元以下.

**投资热潮**

这些名庄酒正更多成为富裕人群收藏投资的目标.近年来顶级葡萄酒的价格上涨加快,原因之一就是中国买家热情较高.

顶级酒庄的葡萄酒属于一种稀缺资源,在全球范围内供不应求,而且作为消费品,喝掉一瓶少一瓶,其本身就存在上涨的动力.中国买家的出手阔绰,让法国酒庄主人及贸易商不禁有喜有忧.喜的是葡萄酒能卖出高价,忧是的一旦价格被炒的太高,需求跟不上,会影响今後的葡萄酒市场.

"很多欧洲人都担心中国狂炒,甚至业内流传一句贬义的话:'让中国人去喝拉菲吧'."余闵表示,变现是葡萄酒投资的唯一办法,除非投资人收藏数年後用来喝.葡萄酒投资其实是一个小众市场,变现渠道很窄.

伦敦、香港等地的葡萄酒交易中心及嘉士德、苏富比等拍卖行是业内常见的大宗变现渠道,但大多交易者是酒庄和贸易商.有业内人士评价称,大量藏家手中的酒并没有太多的流通性,投资酒的流通圈子很小.

卖不容易,那买更不容易了.每年新酒上市时,名酒庄都会对一些保持长期合作关系的酒商重点照顾,这时候钱就不是万能的了.王敏用一句形象比喻来描述,"站着卖酒,跪着买酒."

王敏曾是一位有15年从业经历的媒体人,亦有15年品酒和10年葡萄酒投资收藏经验.她最近与人合写了一本介绍葡萄酒消费和投资的书--《左手投资,右手享受》.

"目前国内如果你有500箱茅台,可以算是硬通货,那麽你手上有100箱拉菲,那也是硬通货."她指出,拉菲一年产量仅1.5-2万箱.

虽然葡萄酒价格近30年来总体呈现稳步上升的趋势,但并非稳赚不赔,经济环境变化将会令葡萄酒价格短期出现大跌.例如,近期欧债危机恶化,引发拉菲等名庄酒价格在三个月内出现二至三成的下跌.

**组基金海外试水**

随着红酒投资的升温,国内金融机构亦设计出不少金融产品,满足国内居民的投资需求,不过这些机构的理财产品均以国内葡萄酒为标的.例如2008年和2009年,中粮集团旗下酒庄分别与工商银行(1398.HK)(601398.SS)和招商银行合作,推出期限一年半的期酒理财产品,今年8月中国银行与国内知名葡萄酒生产商张裕合作,推出干红葡萄酒系列理财产品.

葡萄酒酿成後,需要在橡木桶中储存1年半至2年才装瓶.在没有装瓶前,许多酒庄会提前发售一部分,类似期货,因此被称之为期酒.

投资国际投资级葡萄酒,大多人选择期酒,因为其升值潜力较大,但个人无法直接购买期酒,连大部分国内葡萄酒公司都是从名酒庄的二三级酒商手中购买.

一些具有法国名酒庄贸易资源的机构或个人,近阶段纷纷发起组建红酒基金,投资海外期酒.例如中国首只获批的红酒期权私募基金--鼎红基金,总规模10亿元.该基金主要投资法国波尔多和勃良弟两个葡萄酒主产区,其中60%是现货,40%为期货.

也买酒正计划在香港发起一只红酒投资基金,投资名庄酒的期酒,首期规模约5,000万港元.一来是因为也买酒与全球各大酒商合作,具有稳定的供货渠道,二来是将来退出也可以通过也买酒的平台.

正筹建一只葡萄酒投资基金的王敏亦指出,"基金若要运作成功,取得资源能力和变成价值的能力缺一不可."

**交易所:争夺定价权**

葡萄酒投资热,亦催生全国各地组建多家葡萄酒交易中心,例如上海、天津、广州等地已有较成熟的交易中心.

在亚洲首个红酒电子交易平台--上海红酒交易中心,投资者已可以象炒股票那样投资红酒.开户门槛20万元,每天九点半开盘交易,三点收市,当日设有10%的涨跌停板,实行T+0(当天回转)交易.

在这个交易中心里挂牌100多个红酒品种,成交较多的为拉菲、拉图、木桐、玛歌及红颜容等法国五大名庄的正牌及副牌酒,每天交易额在1,000万元上下.交易中心市场部总监王佳琪此前曾表示,交易中心有望在三年时间内实现百亿元的投资级酒年交易规模.

这些酒类交易中心给予国内普通投资者一个方便的投资渠道.不过全球最具影响力是1999年成立的伦敦国际葡萄酒交易所(Liv-Ex),其编制的系列指数中,Liv-Ex 100顶级葡萄酒指数已是行业的风向标.

上海国际酒业交易中心总裁李雯峰指出,"目前伦敦的价格指导意义最大.不过中国有这麽大的一个(消费)市场,相信未来的定价权会在中国,而不是在国外."

国内媒体此前预计,未来五年,中国红酒消费量预计将达1,500亿元规模,占全球红酒市场份额的20%-25%;其中进口红酒达800亿,投资级红酒约40亿-50亿元.

有上海政府背景的上海国际酒业中心计划于下月开业,将陆续推出白酒和葡萄酒交易品种,投资者的开户门槛仅5万元.其葡萄酒仓储中心选择在亚洲最大的红酒交易中心--香港.

"运转成熟後,国内与香港将有套利交易的机会,"李雯峰说,"就象以前的A股和H股存在差价一样,这种跨境差价会长期存在,香港市场是卖家多,买家少,而国内正好相反."(完)