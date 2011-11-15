沪综指微收升至两个半月新高

百胜中国第四季获利超预期 同店营收持平
路透洛杉矶2月7日 - 百胜中国控股周二首次以独立公司身份公布业绩，其第四季获利超过预期，但营收略低于华尔街的预估。
路透北京11月15日电---中国股市沪综指周二小幅收升,并续创两个半月收盘新高.尽管金融和地产等蓝筹股走跌,但电力股因调升电价憧憬而大涨,带动沪指尾盘翻红.
分析师并认为,流动性的放开已经到信贷层面,而信贷适度放开有助于增强市场弹性,沪指短线仍有望反弹至2,600点.
沪综指收报2,529.761点,微涨1.047点,或0.04%;前一收盘高位为9月1日的2,556.04点.上证金融地产行业指数收盘下挫0.75%.
中邮证券分析师程毅敏表示,银行股之所以表现偏弱,主要原因是海外资本都在减持内地银行股,不管是否因为套利资金回去救助欧债等,银行目前确实存在海外资金撤离的因素,供需情况导致价格相对呆滞一些.
"短线来看,股指冲出本轮反弹高点的概率还是比较大,到达2,600点,如果本轮能够触及到年线(目前在2,748点附近)我认为是非常不错的."程毅敏表示.
近来外资股东将减持中资银行股份的消息频传.继高盛(GS.N)寻求出售所持中国工商银行(1398.HK)股份之後,美国银行(BAC.N)亦表示将再度减持中国建设银行(0939.HK)之股权.
电力股今日则表现亮丽,中国主要发电商--大唐发电(601991.SS)一度劲扬6.84%,最终收高3.82%.
沪深300指数11月合约尾盘报2,744.8点,跌0.27%,成交量为120,248手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
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