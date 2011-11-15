“欧洲股神”波顿中国基金遭滑铁卢

百胜中国第四季获利超预期 同店营收持平
路透洛杉矶2月7日 - 百胜中国控股周二首次以独立公司身份公布业绩，其第四季获利超过预期，但营收略低于华尔街的预估。
路透伦敦11月14日电---英国明星基金经理波顿（Anthony Bolton）称对他经营的中国基金业绩感到失望，并表示，他对中国前景的乐观看法在近几个月面临严峻考验。
Bolton去年转战香港，管理富达中国特别情况基金（Fidelity China Special Situations）(FCSS.L)，如今面临他职业生涯最严峻的考验之一，“欧洲股神”称号岌岌可危。
他在发布该基金半年报时表示，当初以为中国股市能不受西方股市波及，其实错了。他指出，中国受到欧元危机严重影响。
他说：“我不得不遗憾地说，由于股市环境艰难，加之本公司在中小中资股的风险敞口，有的数据非常差。”
在截至9月30日的六个月中，富达中国特别情况基金净值下降28.9%，超过摩根士丹利资本国际中国股指24.5%的跌幅。
该基金在9月时，甚至不得不回购自身股份，以支撑投资者信心。
波顿称，他对中国的银行坏账感到担心，而房价下滑、民间借贷扩张加之货币紧缩，加深了贷款损失的风险。
他说：“我从来都不追捧欧元，现在我们充分感受到了欧元这个错误试验带来的所有风险。”（完）
编译：朱淑珍
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