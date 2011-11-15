奥巴马将访澳大利亚 瞄准向南中国海扩张军力

路透火奴鲁鲁11月15日电（记者 Laura MacInnis/Caren Bohan）---美国总统奥巴马将于本周访问澳大利亚，届时将宣布美国在亚洲太平洋地区军事部署扩张计划，并加深美国同这个坚定盟友的关系。

随着阿富汗和伊拉克战争告一段落，美国的注意力开始转到南中国海日益紧张的关系上来。该地区航线涉及年贸易额超5万亿美元，美国希望能保持航线的持续畅通。

在刚刚主持完于夏威夷召开的亚太贸易峰会後，奥巴马将于周四在堪培拉对澳大利亚国会发表演讲，列举他对于美国扩张亚太地区影响力的看法。

演讲後，他将访问通往南亚门户的达尔文市，并宣布美国海军在澳大利亚北部海岸训练、以及同澳大利亚军方举行联合军演的计划。

上述计划并不包括在澳大利亚建立美军永久基地，但一名美国政府官员表示，这是美国在澳大利亚展开稳固部署的垫脚石，澳大利亚比美军在日本和韩国的基地更接近南中国海。

美国太平洋司令部司令威拉德（Robert Willard）称，当前跨越长远距离部署军力接触该大洋航线是必要的。他表示，这“对于该地区、我们的夥伴和盟友，当然还有美国，都至关重要”。

威拉德在火奴鲁鲁告诉记者：“任何随着时间推移可能发生的重整，以便美国能在该地区有效部署，我认为都有积极意义。”

奥巴马访问堪培拉期间，可能还会描述美国在亚洲地区的一系列战略利益，涉及人口及毒品贩卖、海盗行为、暴力极端主义以及朝鲜半岛的未来。

印度在该地区也有很大的海事及商业利益，美国也期望提升与印度的军事关系，并加快其在处理亚洲人道主义灾难时的反应速度。

此前从未有美国总统访问达尔文市。该市是澳大利亚北领地（Northern Territory）首府，与印度尼西亚的距离比其与该国东海岸要近。

澳大利亚是美国长期盟友，在阿富汗也有驻军。该国接触过美国政府商讨举行更多联合军演，并在其北部部署美方武器及战备物资。

接下来可能会看到美军战舰和潜艇更频繁的访问澳大利亚，并最终开始在一年中的部分时间内会有美国军舰驻扎于达尔文市以及珀斯市。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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