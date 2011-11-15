15日盘後分析：“吃饭”行情并未终结

经过昨日的大涨後，今日A股市场全天呈现窄幅横盘震荡整理走势。权重股受到量能萎缩的影响，整体表现低迷，在很大程度上限制的指数的发挥，虽然盘中不乏热点，但是大盘整体上行动能不足，尾盘沪综指最终报收于2529.76点，微涨0.04%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过昨日的大涨後，今日A股市场全天呈现窄幅横盘震荡整理走势。权重股受到量能萎缩的影响，整体表现低迷，在很大程度上限制的指数的发挥，虽然盘中不乏热点，但是大盘整体上行动能不足，尾盘沪综指最终报收于2529.76点，微涨0.04%。

从技术层面分析，今日大盘上行受阻，一方面受到量能不济的影响，另一方面，当前指数上方压力还是较为明显的，後市反弹行情能否进一步打开，还要看量能能否持续放大，因此投资者可将量能变化视为大盘强弱的一个重要指标。

笔者认为，面对2550点附近的压力，大盘短线震荡蓄势在所难免，但是反弹趋势并未改变。尤其在政策微调迹象明显的背景下，市场有望保持强势格局。

众所周知，本次反弹的基础在于市场对政策微调的预期，因此市场未来上升空间还需视政策实际放松力度及经济下滑幅度而定。

尽管当前股价对政策利好预期已有所反应，但是经济增速下滑导致的政策松动预期并未发生改变，大盘未来仍有进一步上行的空间。

此外，欧债危机近期有所缓解，并没有出现超出预期恶化的迹象，外部环境的稳定对于A股而言起到积极的作用。

随着通胀的逐步回落，宏观经济政策也开始适度转向，为股市上涨提供较好的政策环境，未来一段时间投资者应该重点关注的是欧债危机解决进展、11月份经济数据和房地产回落程度以及相应的中央经济工作会议之前政策调控信号，以及11、12月信贷投放进度。

操作上，建议投资者积极参与反弹，受益政策利好、业绩显着改善、估值具备安全边际的板块值得投资者重点关注。（完）

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