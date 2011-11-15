Gartner：第三季度手机市场增速明显缩水

路透11月15日电---调研公司Gartner称，第三季度手机市场增速明显放缓，基本款式的手机销售较一年前大为缩水，智能手机市场飞速增长的局面也出现降温。

第三季度全球手机销售同比增长5.6%至4.405万部，较上一季度同比16.5%的增幅大幅下滑。

智能手机销售同比增长42%，较第二季度74%和过去几年逾一倍的增长率也明显放缓。

Gartner称，由于许多用户等待新款高端设备上市，西欧及美国等发达市场的智能手机需求陷入停滞，拉美、中东和非洲的需求也回落。

该公司指出，诺基亚NOK1V.HE仍是全球最大的手机厂商，但与竞争对手三星电子(005930.KS)、LG电子(066570.KS)和苹果(AAPL.O)相比，领先优势有所缩水。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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