美国注意力重返太平洋 中美关系将受严峻考验

路透檀香山11月13日电（记者 Paul Eckert）---美国总统奥巴马重新主张美国是太平洋大国才几天时间，就已经引起中国的强烈反应，预示在未来竞争影响力的进程中，这两个经济大国的关系将步入艰难时期。

刚开始为期九天太平洋之行的奥巴马挥舞游说和鼓吹政策，似乎意在制造与北京方面的摩擦，考验两国分分合合关系的限度。

美国是太平洋地区传统意义上的军事强国，中国的经济实力也不容小视，如果两国的敌意不断加深，亚洲小国如何巧妙平衡也将复杂化。

尽管奥巴马坚称想与中国保持稳定的关系，但也指出中国想要尽快取得成功，就得按国际贸易的“规则出牌”。他称，中国以出口为导向的增长“使整个世界经济失去平衡”，并坚持认为中国的行为应该更像是“成年人”，不要一直摆出发展中国家的姿态。

中国对此立即作出回应，驳斥美方让其人民币自由浮动的要求，称其只遵守参与协商的规则。

中国外交部国际司副司长庞森在随後不久的记者会上称，“首先，我们必须要了解谈论的是谁的规则。如果是中国参与、通过协议共同制定的规则，那麽中国将会遵守。但若只是一个或几个国家决定的规则，中国则没有义务遵守。”

中国领导人对奥巴马推动太平洋自由贸易区也感到不满。此事由美国一手发起，迄今仍未将中国包括在内。

日本、加拿大和墨西哥均表示有兴趣加入美国行列，还有其他八个国家参与洽商跨太平洋战略经济夥伴关系协定（TPP），目标是明年完成基本框架。

平衡法则

面对中国这一经济庞然大物，以及遍布夏威夷至朝鲜半岛及其他地区的美国军事力量，亚洲国家长期以来一直在两者之间斡旋。

随着中国在领土争端中立场变得更加强硬，一些亚洲国家已然向美国靠拢，寻求庇护。本周对奥巴马寻求加强美国在太平洋地区的地位，他们似乎持谨慎的欢迎态度。过去10年，美国对外政策重心一直放在伊拉克和阿富汗。

新加坡国际事务研究所主席戴尚志（Simon Tay）在新闻门户网站Today on Sunday发表评论称，亚洲邻国被中国吸引只是因为其是经济可持续增长剩下的唯一希望，他们同时也因战略保障对美国相当渴望。

棘手问题

亚太经合组织（APEC）峰会应该属于本月两次亚洲峰会中较为轻松的一场。APEC峰会重点讨论了经济问题，与会国家也就许多事项达成共识，但对容易引起分歧的政治和安全问题却是避而不谈。

这些棘手的问题将被带到下周末在巴厘岛召开的东盟峰会。届时，奥巴马、中国国家主席胡锦涛及许多东盟国家首脑将出席会议。

美国亚洲协会执行副会长梅兹（Jamie Metzl）称，“中国在该地区事务中的立场有目共睹，这当中包括美国和东南亚国家，整个地区致力保持的这种平衡是当前亚太地区的一个决定性要素。”

他说，“这一地区对中国想要扮演角色的忧虑日渐加重，这也正是一些国家在TPP一事上选择加入美国行列，以及美国军事部署更受欢迎的原因。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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