欢迎在美上市中概股退市後回归A股或赴港上市--上证所高层

百胜中国第四季获利超预期 同店营收持平
路透洛杉矶2月7日 - 百胜中国控股周二首次以独立公司身份公布业绩，其第四季获利超过预期，但营收略低于华尔街的预估。
(新增更多评论和背景)
* 欢迎中概股回A股或港股上市
* 中概股若要退市,需做好面对诉讼的准备
* 部分美国机构有将经济问题政治化的倾向
路透上海11月15日电---在美国上市的中国概念股风波还未消散,上海证券交易所副总经理周勤业提出一条解决之道.他表示,欢迎这些中概股在退市後,回到A股或者选择在香港上市.
他在参加全国工商联并购公会圆桌论坛时并指出,海外资本市场向来有"入门容易,出门难"的特征,一旦中概股打算退市,要做好面临诉讼的准备.
"欢迎中概股回到我们自己的祖国来上市."他表示,"我们了解这些公司质量并不象人家理解的那样,中国的上市公司总体上是最好的一块企业群体."
他坦言,近期爆发的中概股风波,一部分是因为企业自身存在问题,例如少数公司存在会计问题,或是不少公司对国际会计准则、法律环境、投资者文化等不解;另一部分则是部分美国机构存在政治化倾向,而且美国存在全面做空制度,一些机构已将做空中概股作为一种盈利模式.
他建议,未来海外上市中资公司一定要建立诚信理念,充分了解海外的会计准则、法律制度及投资者文化;同时亦要遵守国外法律,控制风险,包括政治化的风险.
"(中概股问题)今後往什麽方向发展,还很难预料,但我相信,股票价格不会不反映本身价值的."他说.
中国企业近年的快速增长,赴美上市数量渐增,但同时也暴露出不少问题.在今年6月份,在一系列会计丑闻和财务造假指控曝光後,中国概念股在几周内遭到投资者大肆抛售,而後,中美双方试图修补双方跨境股市监管体系的漏洞.
据工商联并购公会提供的数据显示,截止上周六,已有42家在美上市的中概股公司退市,包括七家私有化的公司.目前在美上市的中概股已不到240家,去年高峰时曾接近270家.(完)
--发稿 林琦; 审校 乔艳红
路透洛杉矶2月7日 - 百胜中国控股周二首次以独立公司身份公布业绩，其第四季获利超过预期，但营收略低于华尔街的预估。
路透上海2月8日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8928元附近，较上日贬值约324点。
路透北京2月7日 - 1月末中国外汇储备跌破了3万亿美元关口，为连七月下降且续创近六年新低。分析人士指出，央行向外汇市场投放美元是外储规模下降的主要原因。不过叠加美元指数下跌带来的正向估值效应，以及中国对资本流出控制的加强，外储规模降幅明显收窄。随着跨境资金流出的放缓，未来外储变动可能继续缩小。