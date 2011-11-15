欢迎在美上市中概股退市後回归A股或赴港上市--上证所高层

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* 欢迎中概股回A股或港股上市

* 中概股若要退市,需做好面对诉讼的准备

* 部分美国机构有将经济问题政治化的倾向

路透上海11月15日电---在美国上市的中国概念股风波还未消散,上海证券交易所副总经理周勤业提出一条解决之道.他表示,欢迎这些中概股在退市後,回到A股或者选择在香港上市.

他在参加全国工商联并购公会圆桌论坛时并指出,海外资本市场向来有"入门容易,出门难"的特征,一旦中概股打算退市,要做好面临诉讼的准备.

"欢迎中概股回到我们自己的祖国来上市."他表示,"我们了解这些公司质量并不象人家理解的那样,中国的上市公司总体上是最好的一块企业群体."

他坦言,近期爆发的中概股风波,一部分是因为企业自身存在问题,例如少数公司存在会计问题,或是不少公司对国际会计准则、法律环境、投资者文化等不解;另一部分则是部分美国机构存在政治化倾向,而且美国存在全面做空制度,一些机构已将做空中概股作为一种盈利模式.

他建议,未来海外上市中资公司一定要建立诚信理念,充分了解海外的会计准则、法律制度及投资者文化;同时亦要遵守国外法律,控制风险,包括政治化的风险.

"(中概股问题)今後往什麽方向发展,还很难预料,但我相信,股票价格不会不反映本身价值的."他说.

中国企业近年的快速增长,赴美上市数量渐增,但同时也暴露出不少问题.在今年6月份,在一系列会计丑闻和财务造假指控曝光後,中国概念股在几周内遭到投资者大肆抛售,而後,中美双方试图修补双方跨境股市监管体系的漏洞.

据工商联并购公会提供的数据显示,截止上周六,已有42家在美上市的中概股公司退市,包括七家私有化的公司.目前在美上市的中概股已不到240家,去年高峰时曾接近270家.(完)