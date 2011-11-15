中国嘉汉林业不存在"庞氏骗局"--独立委员会调查报告

日本央行认为经济有所改善 但警告称通胀预期上升需要时间（更新版）
路透东京2月8日 - 日本央行周三公布的1月30-31日会议意见摘要显示，央行委员认为出口、消费者支出以及资本支出等方面有所改善，但警告称通胀预期上升可能需要时间。
路透11月15日电---嘉汉林业TRE.TO称,独立委员会调查发现,没有证据表明该公司存在欺诈行为.此前沽空机构Muddy Waters声称该公司欺诈导致其股价大跌.
嘉汉林业首席执行官Judson Martin在声明中称:"我们可以明确表示,嘉汉林业不是Muddy Waters所称的'近乎彻底的欺诈'和'庞氏骗局'."
直到欺诈指控浮出水面令其股价重挫之前,嘉汉林业还是多伦多证交所上市的最大林业公司.
Martin在声明中称,独立委员会查证了该公司的现金馀额、木料资产、账面价值和营收.最後的报告料将在年底前完成.
Muddy Waters曾指责嘉汉林业虚报资产.
嘉汉林业称将推迟公布第三季财报,但应能在30天内公布.(完)
--编译 程琳; 审校 白云
路透东京2月8日 - 日本央行周三公布的1月30-31日会议意见摘要显示，央行委员认为出口、消费者支出以及资本支出等方面有所改善，但警告称通胀预期上升可能需要时间。
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