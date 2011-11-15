糖尿病患者2030年或占世界成年人口一成--IDF

路透11月14日电---国际糖尿病联合会（IDF）周一发布报告称，到2030年时，每10个成年人中就会有一个患糖尿病，这对世界各地的医疗系统带来巨大挑战。

IDF称，如果不采取紧急措施，到2030年患糖尿病的人数将激增至5.52亿，相当于每10秒就新增三个病例。2011年患糖尿病的人数为3.66亿。

绝大多数糖尿病患者属于与营养不良、过度肥胖及缺乏锻炼有关的二型糖尿病。此外，随着发展中国家更多接受西方的生活方式，这一疾病正在蔓延。

糖尿病患者的血糖摄取量若控制不当，会引发心脏病，中风、肾脏和神经损害及失明等疑难杂症。目前糖尿病每年造成460万人死亡。

IDF主席Jean Claude Mbanya称，“对于每个国家和世界各地的各种组织而言，在与这种残酷且致命的疾病战斗中，我们正在节节败退。”

目前市场有许多治疗糖尿病的普通药品，赛诺菲（Sanofi）(SASY.PA)、礼来（Eli Lilly）LY.N和Novo Nordisk(NOVOb.CO)等一些药品公司还计划研发新型药品，进一步扩大治疗的选择范围。

据研究公司IMS Health称，去年全球糖尿病药品销售额总计达350亿美元，到2015年可能增至480亿美元，主要归因于此病的蔓延及治疗增多，特别是在中国、印度、墨西哥和巴西等国家。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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