亚马逊、微软获移动应用开发者认可 RIM吸引力再减

路透11月14日电（记者 Alastair Sharp）---根据市场调研公司IDC与Appcelerator周一公布的调查，亚马逊Kindle Fire平板电脑与微软新的移动操作系统获得开发者认可，而黑莓手机制造商Research In Motion（RIM）对开发者的吸引力则进一步减小。

调查显示，苹果(AAPL.O)iPhone和iPad依然最受移动应用开发者青睐，使用谷歌(GOOG.O)安卓系统的设备位居其次。

微软(MSFT.O)与诺基亚NOK1V.HE的结盟，助其受开发者欢迎度超过RIM。

Appcelerator公司市场业务负责人在采访中表示：“在2012年即将来临之际，亚马逊和微软成为两个采取大动作的公司。RIM继续面临挑战，特别是其PlayBook平板电脑。”PlayBook销量惨淡。

亚马逊(AMZN.O)Kindle Fire使用安卓系统的一个变体，开发者最感兴趣的是其低廉的价格和丰富的书籍内容。

Schwarzhoff说：“它具有成为下一个伟大产品的所有特征。”他指出，Kindle Fire在发布前吸引的用户兴趣，仅略次于苹果iPad。Kindle Fire周二开卖。

对RIM的黑莓智能手机操作系统表示“很感兴趣”的开发者比率下降7个百分点到21%。对于其基于QNX系统的PlayBook平板电脑，这一比例下降6个百分点至13%。对微软手机操作系统感兴趣的开发者比率增加8个百分点到38%。

该调查于10月2-3日开展，访问了2,160名移动应用开发者。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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