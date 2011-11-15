人民币兑美元小幅收升

* 人民币兑美元低开高走,小幅收涨

* 美元指数反弹,拉低人民币中间价

* 不过结汇需求推动即期汇价走升

* 短期料仍维持震荡走势

路透上海11月15日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期汇价周二低开高走,收盘小涨.隔夜美元指数反弹,人民币对美元中间价亦下行,带动即期汇价大幅低开,不过随後结汇需求推动汇价走升,回到6.35附近波动.

交易员并认为,尽管近期有关人民币升值的国际压力再度加大,但中国不为所动,在汇率问题上仍强调自主性,而在通胀压力减缓以及外贸形势严峻的情况下,人民币升值速度放缓的可能性较大,近期料仍维持震荡走势.

"中国肯定会根据自己的情况来决定汇率政策,最近中间价可能还是在6.31-6.34波动,(美元兑人民币即期汇价)很难跌到6.31,"华南一银行交易员称.

外需疲弱导致中国10月出口增幅意外降至八个月最低,同时内需旺盛带动进口强劲增长,当月贸易顺差因此远低于预期.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3465 6.3462 6.3658 6.3436 6.3301 6.3538

上述交易员并指出,此前人民币即期汇价不跟随中间价的表现,反映出市场的一些变化,不光是升值预期趋弱,还包括实际外汇供需的变化,美元需求偏多,这都导致当前人民币上升动力减弱.

中国国家主席胡锦涛日前称,美国贸易逆差和失业等结构性问题不是人民币汇率造成的,即使人民币大幅升值,也无法解决美国面临的问题.他并重申,中国将会继续稳步推进人民币汇率形成机制改革.

彼得森国际经济研究所周一表示,人民币兑美元仍然被低估,即使其低估程度不及六个月前严重,但仍令中国持续享有贸易上的优势.

以下为北京时间17:08,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3420/20 6.3400

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3540/80 6.3555

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水170点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3295元.

东京汇市欧元周二下跌,陷在近日交投区间的底部,此前意大利与西班牙公债收益率(殖利率)上升,突显出欧洲在控制债务危机时所面临的挑战.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)