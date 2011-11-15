思捷任命阿迪达斯高管出任中国CEO

路透香港11月15日电---香港最大的衣履零售商--思捷环球(0330.HK)周二表示,目前任职阿迪达斯(ADSGn.DE)中国北区业务总监的李冠仪,将于明年2月赴思捷上任,出掌中国业务首席执行官一职.

她将负责达成中国区业绩翻倍成长的任务.思捷以"Esprit"品牌闻名.

"李女士是一位经验丰富的主管....她的主要目标将是执行转型计划中的中国成长策略,"思捷集团行政总裁Ronald van der Vis在新闻稿中称.

Ronald van der Vis在9月的年度业绩记者会上提到未来的扩展计划将放在具有增长潜力的市场,包括最重要的中国市场.预料中国的营业额未来四年将倍升至约60亿港元.

品牌失去市场性以及瑞典Hennes & Mauritz(H&M)(HMb.ST)、拥有ZARA的西班牙Inditex(ITX.MC)以及拥有优衣库(Uniqlo)的日本Fast Retailing(9983.T)等平价时尚(fast fashion)品牌崛起,令思捷在时尚行业中节节败退.而欧债危机更是令以欧洲地区为主攻市场的思捷,净利大幅缩水.

该公司2011年度获利大减98%,今年7-9月营业额按年也仅小升0.6%.根据公司公告,至9月欧洲、亚太区、北美洲及其他所占营业额比重分别为80.7%、16%和3.3%.

思捷今日收低2.9%至10.04港元,今年迄今跌73%,表现逊于?生指数的下跌16%.(完)