美国政治施压人民币升值背後有“经济盘算”--新华时评

路透北京11月15日电---对在刚结束的亚太经合组织领导人非正式会议上,美国总统奥巴马继续就人民币汇率向中国施压,新华社周二发表评论文章称,人民币问题已被高度政治化,施压人民币急升的背後,显然还有着经济方面的盘算.

文章称,其实美国政府非常清楚,人民币升值无法解决美国经济难题,在被奥巴马总统称为自己头号要务的就业问题上,人民币汇率升值也并不能发挥作用.

"抛开大选等政治因素,汇率问题成为美国政界的热点话题,在于一些人总是揪住美对华贸易的逆差数据不放."文章称.

值得注意的是,在对华汇率问题上,美国会强调逆差,政府则强调出口.尽管施压方式不同,但目标是一致的,就是要压迫人民币大幅升值,为美国政治、经济"速效止痛".

而2010年,美国对中国出口增速是对其他地区的一倍多.文章认为,目前看,奥巴马政府去年初提出的五年内出口倍增计划运行迄今,相对其他政策的成效要好.这样为拓展贸易,奥巴马政府必然会用各种手段,包括高压汇率政策.

文章称,至于这对中国经济伤害有多大,是否终会挫伤中美贸易,是否对美国经济困局真正有效,这些实质性的问题,在美国政经局势的窘迫下,反倒不被认真考虑了.

中国国家主席胡锦涛在参加夏威夷檀香山亚太经合组织(APEC)会议期间明确表态,美国贸易逆差和失业等结构性问题不是人民币汇率造成的,即使人民币大幅升值,也无法解决美国面临的问题.

自2010年6月中国宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性以来,人民币兑美元累计上涨7%.经通胀因素调整後,此涨幅接近10%.(完)