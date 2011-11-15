菲律宾批评东盟对中国立场不统一

路透马尼拉11月15日电---菲律宾批评东南亚国家在与中国的南海争端问题上考虑的是自己的政治和经济因素，称东盟需要抱团。

外界一直担心中国正在利用其对一些国家的影响力，阻止拥有10各成员国的东盟（ASEAN）推动对领土争端问题进行多边磋商。中国反对在这一领土争端上的多边磋商做法。

菲律宾已经提议在南海建立一个“和平、自由、友好与合作区”（ZoPFFC），确定有争议和无争议水域，以便在该区域成立共同合作区。

菲律宾外交部长罗萨里奥（Albert del Rosario）周二发表声明称，“我们的印象是，政治和经济因素一直在阻碍ZoPFFC谈判达成成效颇丰且相互接受的结果。”

罗萨里奥的代表还在巴厘岛东盟外长会议上宣读了这份声明的副本。

他在声明中称，“东盟现在处于一个关键的十字路口，应该对和平解决南海争端发挥积极且有意义的作用。”他还说，菲律宾希望东盟在不影响双边或多边关系的情况下，协助解决敏感问题。

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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