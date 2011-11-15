美国经济数据和意大利组阁进展支撑美股收升

* 零售和制造业数据增强对美国的乐观情绪

* 投资者欢迎意大利组建新政府的进展

* 沃尔玛股价下跌,因季度获利不及预期

* 道指收升0.14%,标普500指数上涨0.48%,Nasdaq指数升1.09%

路透纽约11月15日电---美国股市周二收涨,受助于意大利迅速组建新政府以及一系列强于预期的美国经济数据.

对经济增长敏感的板块领升,科技和工业股是表现最佳的板块.苹果(AAPL.O)上涨逾2.5%,在过去八天仅是第二天上涨.

尽管标普500指数周二上涨及在过去六周中有五周攀升,但年内持平,且陷入狭窄交投区间.该指数要在周三延续其升势将遭遇沉重的技术阻力.

市场一直惴惴不安,因欧债危机正濒临失控的边缘.意大利借贷成本再次飙升.法国也因其公债收益率(殖利率)上升而受创.

市场预计意大利被指定的总理蒙蒂将在三天内完成组建新政府的程序,较平常快得多,因意大利需速速行动防止重大的金融和政治危机,该危机已推升意大利借贷成本至难以为继的水平.

"意大利急切组建新政府的意识正令市场释怀,"Prudential Financial市场策略师Quincy Krosby说.

"只要欧洲的消息不太夸张,将给予美国市场把焦点放到国内经济数据的机会,"她说,"且零售数据和股市有高度的正面联动关系."

美国10月零售销售数据全线上升,且纽约联邦储备银行11月制造业指数上涨,暗示经济可能在第四季内保持动能,且减低对美国经济衰退的担忧.

指标意大利公债收益率收在7%上方,西班牙和法国公债收益率同样上涨.如果意大利组建新内阁的计划未能安抚债市,那麽市场出现的任何稳定局面都将烟消云散.

"风险在于这场危机可能像大多数情况那样,随时可能出现变化,可能在极短的时间内恶化,市场亦深刻认识到这一点,"Gary Goldberg Financial Services总裁Oliver Pursche表示.

道琼工业指数收高17.18点,或0.14%,报12,096.16点;标准普尔500指数收升6.03点,或0.48%,至1,257.81点.Nasdaq指数上扬28.98点,或1.09%,报2,686.20点.

欧元兑美元近来已成为股市的风险表.但这种关联性正在降低,或证明焦点正转向美国经济.

企业业绩方面,美国零售业巨头沃尔玛(WMT.N)季度获利不及华尔街预估,因经济形势继续打压消费者.[ID:nCN1220696]公司股价下跌2.4%至57.46美元.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量约为63亿股,远不及80亿股的今年日均值.

纽约证交所涨跌股比例超过8:5,而Nasdaq则约为2:1.(完)

--编译 利棣儿/梁睿雪;审校 徐文焰

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