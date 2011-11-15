NYMEX原油期货收在99美元上方

* 美国零售销售及纽约联储制造业数据提供支撑

* 布兰特12月原油期货和NYMEX-12月期权到期,市场交投震荡

* 欧元/美元下跌,因市场担心欧债危机蔓延

路透纽约11月15日电---美国原油期货周二收于每桶99美元上方,创下16周高位,因美国零售销售及纽约联储制造业数据暗示石油需求前景良好.

数据显示第三季法国和德国经济扩张,亦带来支撑.

意大利和希腊新领导人均为没有国内政治基础的技术型专家,人们担心他们将执行严格的经济改革,这令交易商持谨慎态度,并抑制了原油期货的当日涨幅.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-12月期权到期,12月布兰特原油期货亦到期,使布兰特原油期货较之美国原油期货的升水收窄.

美国劳工部周二公布,10月零售销售较前月上升0.5%(路透预估为成长0.3%),9月修正後为成长1.1%(符合前值).

美国纽约联邦储备银行公布,纽约联邦储备银行11月制造业指数为正0.61,市场预期为负2.10,10月为负8.48.

德国和法国公布第三季经济强劲增长,但正受到债务危机影响的负债沉重的国家表现更糟,分析师预计欧元区经济前景将更加黯淡.

美国石油协会(API)周二公布,最近一周原油库增加130万桶,最近一周汽油库存减少290万桶,馏分油库存下降260万桶.

NYMXE-12月原油期货上扬1.23美元,或1.25%,收报每桶99.37美元,日高为99.84美元.今日的结算价为7月26日来近月合约最高结算价.

ICE-12月布兰特原油期货到期,上扬0.50美元,报每桶112.39美元.布兰特原油较美国原油升水缩窄至13.02美元,延续11月8日以来的收窄势头,当日收在19.91美元.

万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国汽油需求大幅下降,因汽油价格依然远高于较上年同期的水平.数据显示,截至11月11日当周美国汽油需求同比下跌4.4%,汽油价格持平在之前一周的每加仑3.43美元,同比上升19.9%.

利比亚暗示,在12月的会议上可能不会支持石油输出国组织(OPEC)海湾阿拉伯成员国,称这些国家应减产,为利比亚恢复石油生产腾出空间.

美国能源资料协会将于周三1530 GMT公布库存报告. (完)

--编译 于春红/母红;审校 李军

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