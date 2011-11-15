美国10月零售数据显示第四季经济增速不减

《路透早报》--2月8日
美国12月贸易逆差收窄，因出口升至逾一年半最高水平，受技术产品付运创纪录提振，但国内需求增长直指进口进一步增加，可能会限制经济增长。商务部周二公布，12月贸易逆差下滑3.2%至443亿美元，结束先前连续两个月增长的趋势。2016全年贸易逆差增加0.4%至四年高位5,023亿美元，相当于国内生产总值(GDP)的2.7%，低于2015年的2.8%。美国金融市场基本未受报告影响，因美国政府上月发布了商品贸易逆差预估。
* 零售销售上升0.5%,取得全面增长
* 扣除汽车的销售录得七个月以来最大增幅
* 趸售物价下跌0.3%,为四个月来首次下降
路透华盛顿11月15日电---美国10月零售销售取得增长,纽约联邦储备银行11月制造业指数亦出现5月以来首次上升,有迹象表明美国经济成长在第四季仍速度不减.
周二公布的其他数据亦显示,趸售(批发)物价方面的压力减弱.在欧债危机对美国经济复苏的威胁不断加大的形势下,这应该可以让美国联邦储备委员会(美联储)在扶助经济时有更大的发挥馀地.
"经济形势似乎稳健,"FTN Financial驻纽约经济分析师Alex Hoder表示."成长并不十分强劲,但也不太糟,许多人几个月前还预计第四季会陷入衰退,现在的情况要好很多."
美国商务部公布,10月零售销售增长0.5%,此前9月成长1.1%.这是零售销售连续第五个月取得月度增长,且优于分析师预期的0.3%增幅.
纽约联储公布的一份报告显示,纽约联邦储备银行11月制造业指数自5月以来首次上升,即便新订单指数下降,但出货指数上升.该数据进一步证明经济形势好转.
该数据也证实了近期报告的表现,即表明经济继上半年萎靡不振後正在重拾动能.摩根大通分析师表示,当季经济成长环比年率有望接近3%,第三季扩张2.5%.
另一份报告显示,10月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.3%,因汽油和机动车价格疲软.这是该指数四个月来首次下降.扣除食品和能源的核心PPI较前月持平.
欲浏览美国零售销售图表,请点选(link.reuters.com/zaq94s)
欲浏览美国PPI图表,请点选(link.reuters.com/weq94s)
**美联储料放松政策**
美国股市收高,但投资者仍担心欧债危机.美国公债价格微跌,美元全线上涨.
美国经济最近几个月转强,但复苏态势仍未完全明朗化,分析师警告欧洲几乎肯定要面临衰退.
美国白宫经济顾问委员会主席克鲁格(Alan Krueger)在华尔街日报主办的一次活动上表示,"若要列出经济下行的风险,欧洲主权债务和欧洲银行业问题是所有人清单上能看到的最大威胁."
欧洲前景堪忧,分析师认为美联储将会采取措施确保美国经济复苏,但联储官员对进一步的行动仍有分歧.
10月零售销售上升表明,消费者支出将在第四季支撑经济成长,但分析师担心多数支出都来自储蓄.
"在失业率达到9%且薪资温和增长的情况下,消费者支出情况比许多人预期的要好,"Moody's Analytics资深分析师Ryan Sweet表示."只有就业市场持续好转,这样的消费者支出速度才可以持续."
沃尔玛执行长Mike Duke表示,美国消费者仍担心就业问题,受访的家庭主妇中只有10%认为经济形势"良好".
先前受到压抑的机动车需求在上月支撑零售销售.扣除汽车以外的零售销售仍增长0.6%,为七个月来最大增幅.
运动商品、电子产品和家电、以及建筑材料的销售亦上升.但服装店销售创2010年12月以来最大降幅,加油站销售亦下降,反映汽油价格疲软.(完)
--编译 郑茵/李爽/张荻; 审校 吴云凌/张明钧
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