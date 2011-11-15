阿盟会见叙利亚反对派 准备召开後续大会

路透开罗11月15日电(记者 Yasmine Saleh)---阿拉伯联盟周二会见了叙利亚总统阿萨德的反对者。叙利亚周一的暴力事件又造成69人死亡。

阿盟要求叙利亚反对派制定权力过渡计划，作为阿盟就叙利亚未来举行更大规模会议的前奏。阿盟宣布自周三开始暂停叙利亚的成员国资格。

在结束与阿盟官员的会晤後，隶属叙利亚全国委员会(Syrian National Council)的反对派人士Abdel Basset Sedah在接受路透采访时表示：“阿盟将很快宣布会议日期，届时，包括叙利亚各反对派组织在内的很多人将讨论进入权力过渡期的方式和时间。”

一改数月以来的犹豫不决，阿盟上周六决定对暴力镇压异见人士、无视阿盟和平提议的叙利亚施以惩处，但阿盟并未呼吁阿萨德下台或倡导对叙利亚进行类似利比亚式的外国军事干预。

叙利亚政府表示，该国支持阿盟的和平提议。阿盟呼吁停火，并希望叙利亚政府与反对派对话。

叙利亚要求举行阿盟紧急峰会，但阿盟拒绝了该想法。

摩洛哥外交大臣表示，阿拉伯外长周三在拉巴特的会议也欢迎“叙利亚同仁”，但并未表示叙利亚外长是否出席。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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