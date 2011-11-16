特写：希腊最低工资只是个“传说”

焦点：澳洲央行维持利率不变 对经济增长持乐观看法
路透悉尼2月7日 - 澳洲央行(RBA)周二在今年的首次政策会议上维持利率不变，淡化了最近经济增长疲软的表现，称之为暂时现象，不会影响一段时间之后增速加快至3%的健康水平。
路透雅典11月14日电（记者 Renee Maltezou）---从柏林到伯拉第斯拉瓦，愤愤不平的欧洲人读到希腊人的高工资、高福利消息时，无不感到吃惊。希腊人传说中的闲散生活方式，被认为是使欧元区陷入困境的推手。
希腊政府的国际债权人提议，削减该国的750欧元最低月工资标准，以增强其竞争力。该提议获得德国、法国以及欧元区其他国家的支持，他们对于援助希腊颇有微词。
但是对33岁的杂志编辑George Theonas这样的人来说，这一最低工资标准其实只是一个传说。他所在的公司以及一些别的公司，以危机为由，背弃集体工资协议、强制员工接受合同工作制，从而绕开法定工资规定。
Theonas说：“我无法负担生活费，如果不是父母支持，我将没法活下去。”Theonas的雇主解除他的永久雇佣合同，只给他临时雇佣关系，他因此每月赚700欧元，但每天工作12小时，一周工作七天。若根据此前合同，他每周只需工作四天。
他说：“我也没有去找新工作。没地方可去，这里是希腊。”
即便如此，Theonas也还算幸运。他所在公司的其他员工每月只挣300欧元，只能在延期到未来数年的培训计划项目下工作，而工作内容跟全职员工一样。
希腊失业率现在高达18.4%，属于欧元时代最高纪录水准。员工被迫留在原工作岗位不动，因雇主表示外面有数千人等着得到工作。
Theonas说：“我大部分朋友都失业了。我听到的都是大家失业的消息。我还能有什麽选择。”
在希腊本月组建新的联合政府之前，前帕潘德里欧政府已向国会提出削减养老金、制定新工资准则，以便企业可以忽略针对一些具体行业设置最低工资标准的协议。
但希腊人不同意，终以示威活动表达抗议。逾10万人走上街头，参加该国数年来最大的48小时罢工，并出现了数小时的骚乱，导致雅典中心城区遍布碎石以及冒着烟的垃圾桶。
工会表示，若政府继续削减工资、提高税收及允许裁员，将导致希腊陷入经济萎缩的“死亡漩涡”。
希腊全国劳工总会（GSEE）秘书长Nikos Kioutsoukis表示：“如果以这种方式持续下去，失业人数将倍增。我们将讨论让‘活死人’工作，每月挣500欧元支持他们的家庭生活。”GSEE代表着希腊400万工人中约一半人的利益。（完）
编译：张家伟 发稿：王凤昌
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