(更正)默克尔：欧洲或正处在二战以来最艰难时刻

(更正:内文所附图表部分第一条"希腊总理"译文有误,应为"意大利总理")

* 默克尔表示,欧洲可能处在二战以来最困难的时刻

* 希腊和意大利两国火速组阁

* 市场涨势停滞,受欧元区工业生产下滑以及希腊因素拖累

* 希腊保守派领导人不会签署纾困协议保证书

* 意大利五年期公债标售得标利率创纪录高位

路透莱比锡11月14日电---德国总理默克尔周一表示,欧洲可能正在经历第二次世界大战以来最艰难的时刻.与此同时,意大利与希腊火速组建政府,以限制欧元区债务危机的破坏力.

此前希意两国任命经济专家出任总理而带动的金融市场涨势,很快呈现停滞.分析师警告说,前方所面临的巨大阻力可能阻碍新政府采取复兴经济所必须的果断行动.

意大利五年期公债标售得标利率创欧元问世以来最高纪录6.3%.在新出炉的意大利总理蒙蒂能够着手深入的经济改革之前,投资者回避购买该国公债.

希腊新总理帕季莫斯上任後即遇到麻烦,主要保守党的领导人反对任何更为严格的紧缩方案,并拒绝签署欧洲当局要求其支持1,300亿欧元新援助的承诺函.

在莱比锡举行的德国基督教民主党(CDU)会议上,默克尔表示,"欧洲正处于最艰难的时期,也许是二战以来最艰难的时刻",并称她担忧一旦欧元解体欧洲将会分崩离析,誓言采取一切措施来阻止这种情况发生.

在一个小时的演讲中,默克尔呼吁欧洲实现更紧密的政治联盟,但没有为化解欧债危机提出新的构想.

欧盟(EU)各国政府需要等到12月9日峰会才能敲定更激进、更可信的战略框架,并提供某种形式大规模、有形的财政支持.

德国政府、德国央行和欧洲央行(ECB)的强硬派已对几个关键的政策选项表示反对,令前景充满变数.遭遇反对的政策选项包括发行欧元区共同债券,共同承担欧元区债务,允许ECB筹集对抗债务危机的资金、或者使其以直接或借助欧元区援救基金的方式充当最後贷款人.

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)对路透表示,德国希望欧洲在2012年底前完成对欧盟(EU)里斯本条约的修改,为在该地区推行共同财政政策奠定基础.

他承认,一些非欧元区成员国可能会反对进行修改,但称他们不应阻碍欧元区17国继续向前.

"最重要的是就财政联盟的结构快速达成协议,"他说.

浏览意大利新任总理蒙蒂的介绍,请点选:(link.reuters.com/vyh94s).

浏览意大利公债收益率(殖利率)的图表,请点选:(link.reuters.com/fux84s).

浏览意大利经济的相关图表,请点选:(link.reuters.com/kan84s).

浏览希腊概况的相关图表,请点选:(link.reuters.com/zuw74s).

浏览欧元区债务情况图表,请点选:(link.reuters.com/wym74s).

浏览欧元区痛苦指数图表,请点选:(link.reuters.com/gyr74s).

浏览欧元区就希腊债务危机达成的协议图表,请点选:(link.reuters.com/syb74s).

浏览希腊紧缩计划的介绍图表,请点选:(link.reuters.com/mus54s).

**罗马的'政治大戏'**

在周末的政治大戏中,意大利总统要求前欧盟执委蒙蒂(Mario Monti)组成新政府,以扭转市场破碎的信心,因意大利背负的沉重债务负担,即使欧元区也无力出手相助.

欧洲央行一直在买入受困欧元区国家公债以稳定市场.不过据周一公布的数据显示,上周在意大利政府危机高涨之时,欧央行一周的公债买入规模缩减了一半,暗示其不再愿意帮助贝卢斯科尼(Silvio Berlusconi)的政府.

经历了喧嚣的一周後,周一的市场反应尚算积极,股市和债市均获提振.

不过在意大利标售公债,以及数据显示9月欧元区工业生产重挫2%引发经济衰退疑虑後,脆弱的市场信心再度遭受打击.

蒙蒂在记者会上表示,各政治党派必需要对危机有清醒认识,他的目标是要服务到2013年,而不仅仅是完成变革.

**"没有灵丹妙药"**

市场质疑意大利和希腊新政府是否将采取必要的严格举措来解决债务危机,打压全球股市和欧元下跌.

Brown Brothers Harriman的汇率策略师Mark McCormick认为,意大利和希腊的全国团结政府是"避免崩跌的必须应对政策",但表示这"不太可能成为灵丹妙药".

意大利问题和贝鲁斯科尼辞职分散了对希腊经济形势的注意力,但IMF和欧洲领导人将继续向总理帕帕季莫斯施压,要求实施激进的改革.

帕帕季莫斯必须在周三赢得信任投票,周四在布鲁塞尔与欧元区财长会晤.

他在信任辩论开始时对议会表示,为获得国际援助所需采取的政策已经加剧了经济衰退,但补充称希腊除了留在欧元区内以外别无选择.

他表示,包括扩大税基和打击逃税行为的改革可能缓解这一问题.

希腊新民主党领袖Antonis Samaras表示,他不会投票支持新的紧缩举措,应调整与外国放贷机构达成的减支和加税协议,促进经济成长.这突显帕帕季莫斯面临着艰巨的任务.

**破坏性的示威活动**

大多数的希腊人对帕帕季莫斯的上任报以掌声,但数以千计对紧缩举措感到愤怒的民众,料将在周四的1973年学运纪念日集结示威.

这可能导致三巨头(IMF、欧盟和欧央行)和新内阁之间的谈判变得更加复杂,因该示威活动料将使雅典市中心瘫痪,而且可能是数月来最大一场抗议活动.

周一公布的欧元区工业生产数据显示,年底前经济将急剧萎缩,且有二次衰退之虞.

欧元区工厂产出的下滑幅度是2009年2月以来最大.

"这显然对未来不是个好预兆,"巴克莱资本分析师Francois Cabau表示."如果欧元区主权债务危机没有缓解的迹象,企业信心甚至会更低."(完)

--编译 郑茵/肖群英/兰秀娟/孙茉莉/李爽/戴素萍;审校 徐文焰/张荻

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