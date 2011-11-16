16日盘前分析：反弹局面有望延续

昨日A股市场全天呈现缩量横盘整理态势，沪综指仍没有突破上周所形成的整理平台。但从盘面来看，个股结构化行情依然活跃，两市共有18只个股收于涨停，结构化行情的特征较为明显。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日A股市场全天呈现缩量横盘整理态势，沪综指仍没有突破上周所形成的整理平台。但从盘面来看，个股结构化行情依然活跃，两市共有18只个股收于涨停，结构化行情的特征较为明显。

从技术上看，当前的股指仍处于强势格局。目前沪综指运行至2536点附近，受到一定的阻力，上周的调整和昨日的裹足不前也主要是受到它的压制。後市反弹行情能否进一步打开，还要看量能能否持续放大，因此投资者可将量能变化视为大盘强弱的一个重要指标。

笔者认为，面对当前点位上方的压力，大盘短线震荡蓄势在所难免，但是在政策微调迹象明显的背景下，A股市场的反弹局面有望继续延续。

一方面，分析人士认为，由于近期货币政策转向的特征也愈发明显，且考虑到较高的准备金率、导致M1、M2 触及历史低点，货币政策、流动性方面逐步向好的趋势已在形成之中，这些因素有利于市场延续反弹格局。

另一方面，国内经济数据有望持续向好。财政政策已经定向宽松，货币政策也正在向积极的方面转变。央行将1年期央票利率再度下调8.25个基点。虽然这不能作为降息的信号，但是作为风向标，市场还是嗅到了货币政策松动的信号。

此外，虽然欧债危机仍然处于发酵阶段，但是对A 股冲击已经开始减弱，国内因素起到主导作用。

消息面，工信部相关人士日前向记者透露，工信部日前组织发改委、财政部等部委赴四川、河南等地与多晶硅行业企业座谈，了解行业企业目前生产经营状况。根据目前调研情况，工信部已初步形成稳定国内多晶硅行业发展的基本思路，即推动多晶硅行业整合，鼓励大企业兼并重组中小企业。

另外，欧元区多个主要成员国国债收益率15日再度升至高位。截至北京时间15日22时30分，意大利10年期国债收益率升至6.91%，盘中一度突破7%的求援 “警戒线”；西班牙10年期国债收益率升至6.28%，再度逼近8月高点。法国10年期国债收益率升至3.64%，比利时10年期国债收益率升至 4.90%，也都逼近历史高点。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。