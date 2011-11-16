美联储官员对是否继续放宽政策意见分歧

* 埃文斯与威廉姆斯均表示,需要进一步放宽政策以助推经济

* 布拉德认为,美联储只应在经济停滞不前的情况下放宽政策

* 威廉姆斯对与市场沟通和动用债券购买工具持开放态度

* 费希尔表示反对为联储政策设定触发机制

路透圣路易斯11月15日电---两名美国联邦储备委员会(美联储,FED)官员周二强烈呼吁联储进一步采取措施推动经济更快增长,但另一位持有中性立场的联储官员则不赞同.

这种分歧说明,美联储主席伯南克在寻求联储内部就其观点达成一致的道路上仍面临阻力.伯南克认为,美联储应当竭尽全力帮助国内疲弱不振的就业市场.

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)和芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯谈及经济复苏面临的不确定因素时,都着重提到了居高不下的失业率问题.

"这种情况要求联储继续采取举措以支撑脆弱的经济."威廉姆斯在亚利桑那发表演讲时称.

威廉姆斯表示,希望看到更多数据证实美国通胀将会回落并维持低位,才会采取进一步行动刺激经济成长.他在美联储内部倾向于温和的货币政策立场,通常强调高失业率的风险盖过通胀上升威胁.

埃文斯强烈主张,目前美联储应采取行动.他一直提倡美联储采取更多激进措施打压高企的失业率.

"就此而言,我们并未取得足够的进展...我认为扩大资产购买规模可进一步强化美联储实施宽松货币政策的决心,"埃文斯在纽约发表演讲後向记者表示.

他并称,购买抵押支持证券(MBS)有助于提振疲软的楼市.威廉姆斯还暗示,倘若美国经济增长依然不温不火而没有增强,且通胀继续下滑,他会支持此类购债行动.

美联储维持近零利率已接近三年,并买入2.3兆(万亿)美元债券以进一步刺激成长.

联储近期表示,或维持近零利率水平至少到2013年中期,并将资产组合配置向侧重于长期资产调整,以拉低长期利率.

承诺在一定的时间内维持极低利率,旨在让市场确信,联储不会在经济和就业刚有起色之际就收紧政策.

美联储在本月初的会议上按兵不动.埃文斯则敦促联储采取行动.

埃文斯周二重申,只要通胀低于3%,就应保持低利率直到失业率降至7%.联储的通胀目标为2%.

威廉姆斯亦呼吁联储制定出更完善的政策路线图,具体勾勒出联储对通胀、失业率以及就业和国内生产总值(GDP)加速改善时可能做出的政策回应.

相比之下,圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示,美联储不应进一步采取措施提振经济成长,除非经济停滞不前.

"我们已经做了许多...委员会一直在履行职责,"他在演讲後对记者表示,"要在实质经济进一步恶化的情况下才能再继续采取措施."

布拉德表示,尽管美联储扩大公债购买规模可能是刺激增长的有力举措,但有助涨通胀的风险.

布拉德还指出,他更倾向于购买公债,而不是抵押贷款支持证券,这样才不会偏向经济的某一特定领域.

布拉德要到2013年才具有在公开市场委员会(FOMC)的投票权,但埃文斯今年具有投票权,威廉姆斯明年具有投票权.

考虑到美联储在控制通胀方面的声誉,布拉德质疑在一段时间内维持近零利率的承诺是否可靠,并称像埃文斯提倡的那样将加息与失业率挂钩,可能会产生不利影响.

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔的政策立场偏于强硬,重申现在需要国会议员们拿出财政政策,而不应要求进一步放宽货币政策.

费希尔还对美联储设定政策响应触发机制持怀疑态度.

"依我看,制定出严格的准则未必是管理货币政策的正确方法,部分是因为在全球化和网络化的背景下,政策传导机制已经发生了改变,"他在演讲後表示,"我们在很大程度上仍依赖自己的判断,而在评估何时应收紧政策问题上仍将如此..."

威廉姆斯称,如果美联储需要祭出新的刺激政策,购债和沟通工具将是很有效的.

他谈到,尽管第三季国内生产总值(GDP)环比年率增长2.5%"鼓舞人心",但经济基调仍是"从特别严重的金融危机中缓慢复苏".

他说,"我们或许需要采取额外的货币宽松政策--不论是额外购进资产,还是就未来政策意图给出进一步的指引--才能更加接近确保充分就业和物价稳定的双重目标."(完)

--编译 徐文焰/肖群英/张荻/李爽/兰秀娟/郑茵

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