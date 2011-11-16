沙特亲王：军事打击伊朗可能造成灾难性後果

路透华盛顿11月15日电---沙特阿拉伯前国家情报部长费萨尔亲王(Turki al-Faisal)周二表示，对伊朗实施军事打击会造成灾难性後果，反而会加强伊朗制造核武器的决心。

费萨尔亲王说：“我认为，这样做（攻击伊朗）非常愚蠢，将是一场悲剧。”

“这只会使伊朗更加坚定制造核弹的决心。此举将使伊朗政府获得更多民众的支持，不会停止其核计划，顶多就是推迟进程而已。”

费萨尔亲王指出，以前像在伊拉克那样的军事行动，已经证明这种做法的结果不可预知。

费萨尔亲王2006年已退休，但在沙特仍颇具影响力。

他认为，考虑到人力成本以及伊朗可能采取报复行动的全球性影响，袭击伊朗将造成灾难性後果。

“受影响的将包括美国和世界其他地区许多目标……他们可以在很多地方造成破坏。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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