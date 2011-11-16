沙特亲王：军事打击伊朗可能造成灾难性後果

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透华盛顿11月15日电---沙特阿拉伯前国家情报部长费萨尔亲王(Turki al-Faisal)周二表示，对伊朗实施军事打击会造成灾难性後果，反而会加强伊朗制造核武器的决心。
费萨尔亲王说：“我认为，这样做（攻击伊朗）非常愚蠢，将是一场悲剧。”
“这只会使伊朗更加坚定制造核弹的决心。此举将使伊朗政府获得更多民众的支持，不会停止其核计划，顶多就是推迟进程而已。”
费萨尔亲王指出，以前像在伊拉克那样的军事行动，已经证明这种做法的结果不可预知。
费萨尔亲王2006年已退休，但在沙特仍颇具影响力。
他认为，考虑到人力成本以及伊朗可能采取报复行动的全球性影响，袭击伊朗将造成灾难性後果。
“受影响的将包括美国和世界其他地区许多目标……他们可以在很多地方造成破坏。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透华盛顿2月6日 - 美国众议院周一投票表决，未来执法当局在搜查科技公司的旧电子邮件前，需先取得搜查令。这是担心特朗普政府可能着手扩大政府监视权限的隐私拥护人士的一项胜利。
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。