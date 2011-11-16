南中国海问题将列入东亚峰会日程--白宫

路透空军一号11月15日电---美国白宫周二表示，本周将在印尼巴厘岛举行的东亚峰会上讨论南中国海的海上安全问题。中国一直不愿将此敏感话题放在多边峰会日程上讨论。

美国白宫副国家安全顾问罗兹(Ben Rhodes)陪同总统奥巴马访问亚洲，他对随行记者表示：“我们认为，海上安全问题是个可以在东亚峰会上讨论的合适话题。”

罗兹还表示,“在讨论海上安全的背景下，南中国海明显备受关切。”

中国声称对南中国海海域享有全部主权，使其与越南和菲律宾等沿海国家站在了对立面，也令外界益发担心爆发冲突。

罗兹表示：“东亚峰会并非是一个解决特定领土问题的论坛，但却是一个表达我们解决此类问题原则的论坛。”

“我们将聚焦那些原则，即我们认为对保持南中国海持续稳定和商务活动自由至关重要的原则。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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