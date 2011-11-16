欧元区第三季经济增长乏力 凸显衰退风险迫近

* 欧元区料将在年底前後滑入经济衰退

* 欧元区第三季度GDP较前季仅增长0.2%

* 德国和法国经济表现亮眼,但其馀国家普遍疲软

路透柏林/巴黎11月15日电---欧元区经济第三季仅增长0.2%,因德国和法国经济的强劲增长被深陷债务危机国家所抵销,分析师预料在明年初之前欧洲将陷入经济衰退.

欧盟统计局周二公布,欧元区第三季区内生产总值(GDP)初值为较前季增长0.2%,较上年同期增长1.4%.虽然7-9月当季GDP的季增率和第二季一致,但10-12月当季的增长前景黯淡,因欧元区愈演愈烈的债务危机打击市场人气和消费者信心.

"欧洲经济在未来几个月将加速下滑,"德国商业银行分析师Christoph Weil指出."我们预料,2011年第四季实质GDP将较第三季下降0.25%."

"欧债危机引发的不确定性就像欧元区经济身上的霉菌.最近几个月多个信心指标持续下跌,预示欧元区经济将在今年底前後陷入衰退,"他指出.

德国智库ZEW公布11月经济景气判断指数降至负55.2,低于分析师预估,且较10月大幅下滑.其表示,希腊和意大利的政治和经济问题让未来的不确定性升高.

债务危机可能只会让未来几个月的情况更糟,意大利、希腊、爱尔兰、葡萄牙及西班牙全都执行撙节举措来阻止公债市场将它们推向违约.

分析师表示,目前没有见到用于抵消减支效应的成长策略.

欧盟执委会预期欧元区经济在今年第四季将较第三季萎缩0.1%,且2012年第一季将表现停滞.

分析师表示,发生连两季GDP下滑的衰退如今是很有可能的,不过衰退的延续时间长短和程度深浅将要视对主权债危机的政策回应而定.

"我们预估经济在第四季将大幅萎缩,而这场衰退看来可能会持续到明年.衰退究竟会有多深和历时多久,这个问题要视决策者能否采取果断行动来抑制这场危机,"荷商银行分析师Nick Kounis表示.

德国7-9月经济较前季成长0.5%,符合市场预期.第二季经季节调整後GDP从成长0.1%上修为成长0.3%.

荷兰国际集团(ING)分析师Carsten Brzeski表示,欧元疲弱,货币政策极度宽松,以及促使投资者争相购买避险德债致使其取得超低融资成本,扶助推动了德国经济增长.

但他警告称,"由于...法国和意大利似乎身陷债务危机的漩涡,德国经济已失去了它的免疫力.法国和意大利的撙节计划亦损伤德国出口商."

法国第三季经济增长0.4%,前季修正後为下降0.1%.[ID:nCT0420640]

欲浏览法国经济成长和消费相关图表,请点击:(link.reuters.com/bap94s)

欲浏览德国GDP,ZEW和股市相关图表,请点击:(link.reuters.com/cag54s)

**警报响起**

新上任的欧洲央行(ECB)总裁德拉吉曾预言,欧元区在年底前将遭遇"温和衰退",而经济研究机构智库ZEW分析师Michael Schroeder的说法也强化了此一观点.

他称,"技术性衰退的风险已增大,我们预计德国经济至少历经一个季度的萎缩,最有可能是在明年第一季."

法国也祭出节支举措,在本月稍早宣布未来五年将实施多项加税及削减预算措施,总计规模达650亿欧元,法国总统萨科齐设法在保护该国的顶级评等的同时不会扼杀了半年後寻求连任的机会.

里斯本智库(Lisbon Council)周二公布报告称,法国无力迅速对经济做出调整,应是欧元区的一大警讯.

**二线国家哀鸿遍野**

欧元区第四大经济体西班牙第三季经济成长停滞.随着债务危机将进一步抑制经济活动,且周日大选可能的胜出者承诺要进一步紧缩财政支出,恐怕无法排除经济衰退的可能.

邻国葡萄牙则早已处于衰退,第三季不景气情况加剧,经济下滑0.4%.

德国政府公债上涨,因意大利政府重组未能阻止该国借款成本升高,且有迹象显示随着希腊技术官员帕帕季莫斯出任总理,政治上的分歧再次浮现.

法国、比利时及奥地利公债与可比德债间的利差触及欧元上路以来最高水准,这显示对欧元区前途的担忧开始打击较高评等国家的债券.

"在欧债危机扩大之际,(欧元区)实质经济仍勉力成长的事实,带来些许宽慰,"ING分析师Martin van Vliet表示."然在表象之下,情况看来没有如此美好."(完)

--编译 肖群英/戴素萍/王翔琼;审校 张明钧

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。