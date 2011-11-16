戴尔第三季营收表现平平 并对全年财测发出预警

* 全年营收预估料在1-5%成长区间的低端

* 不计入特殊项目每股盈利为0.54美元

* 戴尔预计PC价格会上涨,因受硬盘短缺推动

路透11月15日电---全球第三大个人电脑(PC)生产商戴尔DELL.O周二公布的季度营收略逊于市场预期,该公司并警告全年营收可能受到业内硬盘缺货影响.

该公司并表示,经济不确定性以及因泰国洪灾引起的硬盘缺货,意味着戴尔2012会计年度营收势将在1-5%成长预估区间的低端.

投资者担心,一直到2012年PC的生产恐怕都要减慢,因泰国遭遇严重洪灾,中断了硬盘的生产.

"在一定程度上,我们见到(硬盘)价格走扬,我们也见到其他零件有些补偿作用,我们正竭尽所能来保护我们的消费者.但也许在某些情况,我们必须提高价格,"财务长Brian Gladden在接受专访时对路透表示.

硬盘短缺将迫使戴尔将转向以较高价值的客户和产品为主.

竞争对手惠普(HPQ.N)上季多数时间都花在考虑要不要分拆其个人电脑事业,但这样的混沌局面看来并没有让戴尔受惠多少.

第三季戴尔的市占率拱手让给了亚洲对手联想(0992.HK).联想挤下戴尔成为第二大个人电脑厂商,紧追龙头业者惠普.

"个人电脑事业明年仍将艰困,"Ticonderoga Securities分析师Brian White表示.他指出全球不少政府机构明年采取节支举措,公共部门支出放缓带来压力.

戴尔公共部门业务营收42亿美元,较上年同期下降2%,因美国和西欧业务疲软.

台式电脑营收下滑6%至34亿美元,同期戴尔对消费者销售下降6%.

戴尔执行长Michael Dell表示,该公司正在逐步撤出低利润业务.

"我们决定放弃低价值业务,这样做对营收成长构成短期压力,但也确实推动了我们利润率扩大和获利增长,"戴尔在电话会议上对分析师表示.

该公司第三季毛利润率从前季的23.2%略降至23.1%,但高于上年同期的20%.

戴尔表示,第三财季营收基本持平于153.6亿美元,但略低于汤森路透I/B/E/S分析师平均预估的156.5亿美元.

分析师原平均预计,戴尔2012年度营收攀升1.6%,接近625亿美元.

第三季净利增至8.93亿美元,合每股盈馀(EPS)为0.49美元,去年同期分别为8.22亿美元和0.42美元.

扣除特殊项目的第三季EPS为0.54美元,优于分析师平均预估0.47美元.

同期戴尔大企业部门的营收增加8%,因企业继续进行硬件更新.

戴尔股价盘後下跌2%至15.32美元,此前在Nasdaq市场常规交易时段收报15.63美元.(完)

--编译 孙茉莉/戴素萍/李爽/兰秀娟;审校 张荻/郑茵

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