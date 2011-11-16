谷歌将推出在线音乐下载商店--WSJ

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透11月15日电---《华尔街日报》(WSJ)援引知情人士的报导称，谷歌(GOOG.O)料于周三在洛杉矶宣布推出在线音乐下载商店，涵盖三家主流唱片公司的曲目。
报导称，索尼、环球和百代唱片(EMI)这三家唱片公司或将与谷歌达成合作协议。
谷歌音乐商店将与苹果公司(AAPL.O)的iTunes及其他数字音乐服务相抗衡。
报导称，谷歌商店中每首歌曲的售价为1美元。此外，谷歌商店料将允许购买歌曲的用户通过社交服务Google+将歌曲分享给好友，让好友免费试听1-2次。
谷歌、索尼和环球音乐的代表未就置评要求立即作出回应。百代唱片的发言人拒绝置评。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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