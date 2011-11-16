专家建议中国货币政策执行从实际收紧转向真正中性

路透北京11月16日电---新华社报导引述国务院发展研究中心宏观经济部研究员张立群称,在目前货币存量仍偏大背景下,再度实行总量扩张政策的风险和代价太大,稳健货币政策基调不能变,但执行中,可以从一度实际收紧转向真正的中性.

周三报导并援引张立群指出,今年以来,中国投资、出口增速出现"双回落"趋势,但在一定程度上得到了内需增长的弥补,这说明在政府力量撤出时,市场力量和经济内生性增长能力在恢复,内生性增长开始成为经济增长的主要动力.

数据显示,1-10月,中国固定资产投资(不含农户)同比增速与上月一致,为24.9%,略高于路透调查中值24.7%;而受外需疲弱拖累,10月出口增幅意外降至八个月最低.中国前三季度国内生产总值(GDP)同比增长9.4%,其中三季度GDP同比增幅则进一步放缓至9.1%.

国务院发展研究中心副主任卢中原认为,经济增长速度适度放慢,有利于控制价格总水平上涨,有利于推动经济结构调整,中国经济增速的合理波动区间大约在8%到12%之间.

未来中国经济可持续发展动力何在?报导援引亚行中国代表处高级经济学家庄健指出,投资依然是最重要的动力,但要转变投资结构,加强农田水利、保障房、新兴产业等投资.

"由于外需增长前景不被看好,必须要靠内需来补,要想方设法提高城乡居民收入,加强社会保障能力的建设."庄健称.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 黄凯

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