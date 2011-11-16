《信报》：美国监管施铁腕 民企回归非正途

（11月16日社评）

美国证券交易委员会日前批准三家主要证券交易所,全面提高反向收购门槛,加强上市监管,堵塞今夏多家中国内地民企爆发"信任危机"的漏洞.可以看到,此举确实增加了中国企业"走出去"的难度,但也为中国企业消除"害群之马"的拖累,提高企业管治质素,以立足国际企业之林,提供认真改革的外源压力.近年不少中国企业走捷径,以"反向收购",即借壳上市方式进入美国资本市场,当中一些企业通过美国创业板电子柜台交易板(OTCBB)借壳挂牌、融资、并购,伺机转入主板或纳斯特市场,其中确实良莠不齐,既牵涉会计丑闻,亦有涉嫌财务造假.

今年以来,在美国上市逾20家中国公司分别遭除牌、停牌以至暂停发售新股等处分,其中很大部分就是通过反向收购上市的企业.连串企业丑闻,再经评级机构遍插"红旗";研究机构也对海外的中国概念企业进行"猎杀".除了提高通过反向收购上市的条件外,还对在美国上市的中国企业财务违规问题,加大制裁力度.由于财务造假牵涉刑事成分,据美国证交会透露,美国司法部也会积极介入.在目前中美经贸关系并"不和谐"的形势下,司法部扩大介入范围到什麽程度、以什麽形式透露调查结果,都可能对市场和相关企业产生可大可小的效应与冲击.面对美国监管铁腕新政,上海证券交易所副总经理周勒业昨天表示,欢迎在美国上市的中国概念股退市以後,回到国内A股,或在香港上市.

原定于10月份举行的第二轮磋商无声无息取消了.美方坚持中国审计公司也须接受美国的监管,PCAOB主席James Doty不只一次强调,若美国不能与中方就跨境监管达成协议,美方将以国会赋予的手段,去保护美国投资者的利益.究竟对在美国上市的中国企业产生什麽集体或个别的影响,动向值得注意.美国以铁腕制裁到美国上市涉嫌违规的企业.中国企业若弄虚作假,受罚无疑咎由自取.今年4月,中国发审委曾否决湖南胜景山河的公开上市招股申请,理由是该公司审计失责,可见不提高企业的诚信和管治水平,中国企业"走出去"最终只是一个风光幻象.(A02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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