香港《经济日报》：意希未见曙光 欧债危机难停

（11月16日社评）

意大利10年期国债孳息昨再飙穿7厘死亡分界线,凸显欧猪国不论意大利抑或希腊更换政府难补于事,无法解决国民反削赤的死结,明年欧猪因还债额更是今年的5至10倍,根本未见出路,令欧元区重组阴霾更重,市场更动荡.换政府又如何,民众拒勒裤带欧债危机已成为市场头上的金刚箍.意大利和希腊政府过去几天更换政府,改由懂经济的技术官僚领政,本来令市场稍有憧憬,两国债务危机有望纾缓,环球股市亦得以喘息数天,但前天意大利5年期国债拍卖不理想,德国执政党昨更通过让欧元区成员国脱离的方案,令紧箍咒旋即又响起.

市场恐慌情绪再现,意大利国债孳息昨飙回7厘以上,意大利、西班牙与比利时的信贷违约掉期(CDS)同创新高,环球股市遂又下挫.憧憬意、希两国领导人更换便能挽救大局,只是一厢情愿.因两国人民对削赤的强烈反对,并不会随领导人更换而改变,希腊反对党昨便表明不支持新紧缩措施.重债的欧猪国民不愿勒紧裤带还债,欧债自然没出路,再更换更懂经济的领导人,都绕不过这座拦路的政治大山.一个最明显例子,是因削赤而加重经济衰退的希腊,本周一公布今年财赤占国内生产总值(GDP)的比例高达9%,远高于国际救援方案要求的7.6%.可以预见,欧猪国明年削赤难达标,民众又因经济衰退更甚而受苦更深,反对削赤声音只会较现时更响,反对浪潮势更汹涌.

雪上加霜的是,市场已警觉到欧猪国明年还债压力较今年更重.意大利明年要偿还的本金和利息是今年的10倍、西班牙是今年的8倍、希腊是今年的5、6倍她们今年已捉襟见肘,希腊更已要援助,她们明年能还得起吗?答案恐怕已写在?上.明年还债高峰欧债雪上加霜.金融市场的欧债金刚箍能暂时稍松,只是对欧债可缓的错觉,或借看似利好消息而反弹,当市场被迫重新面对欧债现实,例如德国昨通过让欧元区成员脱离的方案,欧元区重组很可能无可避免,紧箍咒便即又奏起.投资者必须明白,欧盟现时的解救方案,根本无法脱下金刚箍,市场势将续随紧箍咒的乍响暂息,不断动荡折腾.(A02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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