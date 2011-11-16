投资者认为法国已输掉评级保卫战

* 投资者日渐感到法国的AAA评级岌岌可危

* 评级问题将成为大选前的政治热点话题

* 外资持有法国公债的规模可能已经见顶

路透巴黎11月15日电---在许多外国投资者的眼中,法国已经输掉了这场力保AAA债信评级的奋战.投资者认为,该国疲弱的财政状况意味着他们的评级已经打了折扣.

法国总统萨科齐正力求降低国家预算赤字,以便保住最高债信评级.他的这番努力已经成为4月法国大选的竞选主旨.

但持有法国公债的外国投资者周二表示,市场已经认定法国的评级会遭调降,进而有可能推高该国借贷成本,只不过上升的幅度不会太大.法国目前的流通公债规模在1.3万亿欧元(1.8万亿美元).

美国道富环球投资管理(SSgA)主动固定收益投资主管Bill Street表示,"法国将继续有能力为其债务融资,只不过是以AA+的评级进行融资,而非十分勉强的AAA级别."

"我认为,拥有AAA评级会带来很多自豪感,而非对融资过程产生什麽实质影响."

他称,尽管如此,该公司还是更偏向于持有德国公债.道富管理着1.9万亿(兆)美元资产,其中固定收益资产为3,250亿美元.

法国公债与德国公债之间的利差周二触及1999年欧元面世以来的最高水准.

法国债市上周受到震荡,当时评级机构标准普尔向一些客户误发消息称,其已调降法国评级.

法国财政经济部长巴胡安要求就此事展开调查.标普将误发消息归咎为电脑故障.

该评级机构称,其对法国评级仍为AAA,展望为稳定,但这一小插曲令外界更加担心,始于希腊如今侵袭意大利的债务危机可能蔓延至法国这样的欧元区核心国家.

若法国评级遭下调,也可能给欧元区EFSF救助基金借款带来风险,EFSF的AAA评级取决于其六个最高评级国家的支持.

**外资持有法国公债比重下降**

据法国央行数据显示,外资持有的法国政府公债比重在欧元面世以後骤增,从1999年的28%升至2010年中期的峰值71.4%,但之後回落,6月时降至66.2%.同时,其未偿债务增加一倍.

Scottish Widows Investment Partners全球利率部负责人Graeme Caughey表示,只要法国债券仍在投资级范围内,他就愿意持有法国公债.

"我们的负面态度并未严重到想减持法国债券的程度,"他说.

浏览外资持有法国公债图表,请点选(link.reuters.com/bum94s).

标普已经调降美国AAA评级,若法国评级也遭调降,那麽大规模发债国中就仅有德国和英国具备最高评级了.

**政治考验**

由于债务和公共赤字规模在欧元区顶级评等国家中居冠,萨科齐的对手正试图在明年大选前让他的财政信用受到质疑.反对党社会党抓住标准普尔误发降评讯息的机会,认为这是即将被降评的迹象.

法国政府三个月来推出第二轮减赤计画,上周公布未来五年节省650亿欧元的细节计画,并确保法国赤字相当于国内生产总值(GDP)的比重将在2013年降至欧盟要求的3%以下.

但投资者仍未被说服.

"法国国家债务相对偏高,其预算赤字削减速度相当缓慢,且必要改革的准备工作似乎有限,"荷兰Delta Lloyd资产管理公司利率主管Sandor Steverink表示.

其他人则担心,无论法国如何控制其赤字和债务,都将会被拖入债务危机.

"如果提到二线欧元区国家的情况,对于事情最终结果的看法并不会太乐观,"美国资产管理公司Waddell & Reed固定收益主管Dan Vrabac表示.

"我们担心法国等国家会遭到降评."(完)

--编译 郑茵/王翔琼/李爽/戴素萍;审校 徐文焰

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